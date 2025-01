Nieuwe bouwcode in Kortrijk: “Maatwerk en dialoog staan centraal”

Vanaf 1 januari 2025 trad de vernieuwde bouwcode van Kortrijk in werking. Deze vervangt de stedenbouwkundige verordening uit 2013 en introduceert heldere voorschriften die inspelen op actuele thema’s zoals energie-efficiëntie, groenvoorziening, mobiliteit en klimaatverandering. Met de nieuwe richtlijnen zet Kortrijk een belangrijke stap richting een toekomstbestendige, leefbare en bruisende stad.

“Met deze bouwcode kiezen we resoluut voor onderhandelingsstedenbouw: een aanpak waarbij maatwerk en dialoog met bouwheren centraal staan,” zegt Hannelore Vanhoenacker (TBSK), schepen van Ruimtelijke Ordening. “Zo zorgen we samen voor projecten die niet louter voldoen aan regels, maar bovenal perfect passen binnen de vooropgestelde krachtlijnen en de unieke context van onze stad.”

Waarom een nieuwe bouwcode?

De herziening van de bouwcode was volgens het stadsbestuur noodzakelijk om in te spelen op nieuwe inzichten en uitdagingen. De vorige verordening, opgesteld in 2013, hield onvoldoende rekening met moderne woonvormen, duurzame energieoplossingen en veranderende mobiliteitsbehoeften. De vernieuwde code biedt niet alleen meer flexibiliteit, maar maakt ook ruimte voor innovatie en toekomstgerichte oplossingen.

De bouwcode is een essentieel instrument voor iedereen die in Kortrijk bouw- of verbouwplannen heeft. Ze omvat richtlijnen voor projecten variërend van woningbouw tot kleine aanpassingen zoals het installeren van warmtepompen of het inrichten van zorgwoningen.

Krachtlijnen van de bouwcode

De nieuwe bouwcode is opgebouwd rond vier speerpunten: Levendige stad: Er wordt gefocust op multifunctionele buurten waar wonen, werken en recreatie harmonieus samengaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van de omgeving.Toekomstgerichte stad: De voorschriften stimuleren energie-efficiënt en circulair bouwen, met aandacht voor oplossingen zoals warmtepompen en warmtenetten.Verbonden stad: Mobiliteit en toegankelijkheid staan centraal, zodat iedereen zich vlot en comfortabel kan verplaatsen.Groenblauwe stad: Groenbehoud is een prioriteit. Er gelden verplichtingen voor het aanplanten van bomen en een minimumpercentage levend groen in tuinzones. : Er wordt gefocust op multifunctionele buurten waar wonen, werken en recreatie harmonieus samengaan. Hierbij wordt rekening gehouden met de draagkracht van de omgeving.: De voorschriften stimuleren energie-efficiënt en circulair bouwen, met aandacht voor oplossingen zoals warmtepompen en warmtenetten.: Mobiliteit en toegankelijkheid staan centraal, zodat iedereen zich vlot en comfortabel kan verplaatsen.: Groenbehoud is een prioriteit. Er gelden verplichtingen voor het aanplanten van bomen en een minimumpercentage levend groen in tuinzones.

“Met de introductie van levensloopbestendig wonen voor nieuwe appartementen bouwen we met oog op de toekomst,” vertelt Vanhoenacker. “Deze woningen zijn ontworpen met toegankelijkheid en flexibiliteit als kernprincipes, zodat bewoners zich moeiteloos kunnen aanpassen aan veranderende levensomstandigheden. Met drempelloze doorgangen, ruime circulatieruimtes en aanpasbare badkamers creëren we een nieuwe standaard voor comfortabel wonen.”

Betaalbaar wonen als prioriteit

Naast duurzaamheid en innovatie heeft de bouwcode ook aandacht voor betaalbaarheid. Wout Maddens (TBSK), schepen van Wonen, licht toe: “Met de nieuwe verordening sociaal wonen versterken we onze ambitie om betaalbaar en kwalitatief wonen toegankelijk te maken voor iedereen. Door samen te werken met private ontwikkelaars en de woonmaatschappij creëren we een duurzaam evenwicht tussen sociale en private woonprojecten.”

De nieuwe regels rond sociaal wonen gaan in op 1 juli 2025. Dit geeft ontwikkelaars voldoende tijd om zich aan te passen. “Dit is een belangrijke stap om niet alleen te voldoen aan de stijgende vraag naar sociale woningen, maar ook om Kortrijk als aantrekkelijke woonstad verder te versterken,” aldus Maddens.

Dialoog en maatwerk

De vernieuwde bouwcode zet sterk in op overleg. Voor specifieke bouw- of verbouwprojecten biedt de stad ruimte voor maatwerk en dialoog tussen bouwheer, architect en de stad zelf. Deze aanpak moet niet alleen zorgen voor kwalitatieve projecten, maar ook voor een eerlijk speelveld waarin regels helder en transparant zijn.

“Een duidelijke bouwcode biedt zekerheid voor bouwheren,” benadrukt Vanhoenacker. “Door dialoog en maatwerk te combineren met heldere regels, zorgen we voor een stad waar iedereen zich thuis voelt.”

Communicatie als sleutel

Om inwoners en bouwheren goed te informeren, plant de stad een uitgebreide communicatiecampagne. “Via onze website, sociale media en het stadsmagazine maken we iedereen wegwijs in de regels en mogelijkheden,” zegt Vanhoenacker. Deze aanpak moet ervoor zorgen dat iedereen met bouwplannen voldoende geïnformeerd aan de slag kan.