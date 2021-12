“Nieuwe acties nodig om Stavele te beschermen tegen overstromingen”

“De maatregelen die we tien jaar geleden hebben genomen volstaan duidelijk niet meer. We moeten nieuwe acties ondernemen om Stavele in de toekomst te beschermen tegen het water.” Dat zegt de Alveringemse burgemeester Liefooghe.

In maart 2012 was het al eens crisis in de Krombekestraat aan de kant van buurgemeente Krombeke. Het water van de Boeltjesbeek en nabij gelegen akkers stroomde toen de dorpskern binnen en vele woningen kregen water in huis. In die tijd werden er structurele maatregelen genomen. Maar de gebeurtenissen van vorige week maakten duidelijk dat die nu al niet meer volstaan.

“Die eerste overstroming uit mijn politieke carrière was pittig”, herinnert burgemeester Liefooghe zich. “Mensen zaten gegijzeld in hun woningen, zo hoog stond het water in de Krombekestraat. “Jef Casteleyn van de provinciale dienst Waterwegen heeft toen het voorstel gedaan om lokale verhogingen op akkers, weilanden en privétuinen achter de Krombekestraat aan te brengen. Er is toen enorm veel aarde aangevoerd op zes verschillende plaatsen. Aan drie beken werden de kopmuren verhoogd en terugslagkleppen geïnstalleerd om het water tegen te houden. De gemeente kocht een zware dompelpomp om het water van het hinterland over de kopmuur van de Boeltjesbeek weg te pompen. Onze pomp is in een volgende fase vervangen door een nog zwaardere en automatisch gestuurde dompelpomp van de IWVA. Het hele systeem heeft tien jaar gewerkt.”

Overleg

“Het was te verwachten dat dit vroeg of laat opnieuw zou gebeuren”, vervolgt Gerard Liefooghe. “De klimaatverandering is zichtbaar aan de horizon! Ik heb deze zomer de gouverneur gevraagd om in het Bekkenbestuur niet enkel aandacht te hebben voor de kustgemeenten, maar ook aan Stavele te denken. Omdat Stavele pal aan de IJzer ligt, is het dorp zeer kwetsbaar. Het Bekkenbestuur heeft de toestand in Stavele kort nadien onder de loep genomen en vastgesteld dat de ingrepen die 10 jaar geleden gebeurden, niet zullen volstaan voor de toekomst. De aangebrachte verhoging tot 5,60 meter boven de zeespiegel is niet meer voldoende. Ondertussen hadden we de voorbije zomer een overleg met IWVA, Lies Verstraete van het Bekkensecretariaat, de Zuidijzerpolder en iemand van het Waterbouwkundig Labo dat beschikt over computermodellen om de gevolgen van de stijgende zeespiegel te voorspellen.”

“Uit die vergadering zijn twee acties voortgekomen: we hebben een studiebureau aangesteld om ons te zeggen wat er in Stavele op het terrein nodig is en Lies Verstraete zal subsidies zoeken om alles te helpen bekostigen.”

Risicogebied

“Ontvanger-griffier van Zuidijzerpolder Pieter-Jan Taillieu merkt terecht op dat we de problematiek best in z’n globaliteit bekijken. Drie woongebieden samen – Roesbrugge, Elzendamme en Stavele – vormen immers het risicogebied. Ook de Haringebeek in Poperinge bijvoorbeeld zet Stavele mee onder water. Of ik al zicht heb op het soort verdere acties? Het zal mijns inziens opnieuw over terreinverhoging gaan. En hogere pompcapaciteit.”

“De wateroverlast ter hoogte van de Stavele-brug vorige week was nieuw”, geeft burgemeester Liefooghe nog mee. “Een oplossing daar is mijns inziens minder voor de hand liggend. Het studiebureau zal ook die locatie onder de loep nemen.”