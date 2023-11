Nieuw parkeergebouw in centrum van Oostende

Het schepencollege verleende een vergunning voor de sloop van een parkeergarage in de huizenblok tussen de Visserskaai, Paulusstraat en Franciscusstraat. Op de plaats komt een parkeergebouw met meer capaciteit.

Er werd een omgevingsvergunning toegekend voor de sloop van het appartementsgebouw in de Paulusstraat 86, gelegen op het Pauluspleintje. Het gaat om een appartementsgebouwtje van enkele flats en een achterliggende parkeergarage van 96 plaatsen, 42 garages en 54 standplaatsen. De zone strekt zich uit tot bijna aan de Sint-Franciscusstraat. De ingang van de garage bevindt zich aan de Paulusstraat en wordt gebruikt door eigenaars en huurders van standplaatsen.

Groendak

Zowel het appartementsgebouw (uit 1970) als de achterliggende garage gaan tegen de vlakte. Op de plaats van de gebouw komen vijf nieuwe flats. Er zal een deel van de grond uitgegraven worden, zodat er ruimte is voor extra parkeerplaatsen. Aan de bouwhoogte wordt niet geraakt, maar er komt wel meer ruimte voor parkeerplaatsen. In de toekomst komen er 89 garages en 28 standplaatsen, een gevoelige verhoging. Uit de aanvraag blijkt dat men geen extra verkeersdrukte verwacht en dat de nieuwe parkings verkocht zullen worden aan buurtbewoners. Op het stadhuis waren ze aardig gecharmeerd door het ontwerp, want op de bovenste verdieping van de garage is er sprake van een stadstuin, groendak en daktuin met zelfs mogelijkheid voor kleine vierkantemeterzones voor het aanplanten door buurtbewoners. Er zouden ook verhuurde plaatsen komen voor fietsen, zo luidt het op het stadhuis. Op het stadhuis viel ook te noteren dat het zou gaan om een nieuwe rotatieparking, maar dat wordt in de aanvraag formeel tegengesproken: “Het wordt geen wisselparking en er zal geen continu verloop en verkeer zijn.”

Familie Verhelst

Wanneer de effectieve werken starten, is niet duidelijk. Er zal niet gewerkt worden tussen 19 uur ’s avonds en 7 uur ’s morgens. Bij Paulus 86 BV, een vennootschap rond de familie Verhelst, was niemand bereikbaar voor commentaar.