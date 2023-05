Nieuw Dorpshuis Ichtegem in een oase van groen klaar voor de toekomst

Het oud gemeentehuis van Ichtegem ligt zo goed als tegen de vlakte. In de plaats komt er een nieuw project, luisterend naar de naam: ‘Dorpshuis Ichtegem.’ Het dorpshuis waarvan de plannen donderdagnamiddag werden voorgesteld en donderdagavond uit de doeken werd gedaan en goedgekeurd in de gemeenteraadszitting, zal in de toekomst alle welzijnsschakels: bibliotheek, de sociale kruidenier, het Huis van het Kind en het lokaal dienstencentrum herbergen. Een 40-tal parkeerplaatsen worden er aangelegd en het nieuwe dorpshuis zal door een oase van groen omgeven zijn. Een veertigtal personeelsleden zullen er eens het nieuwe dorpshuis er staat, hun intrek nemen. Met de bouw is een kostenplaatje gemoeid van 4,5 miljoen euro. Op 9 mei worden de plannen door het lokaal bestuur en het architectenbureau voorgesteld in OC De Ster. Aanvang om 19.30 uur.

“Na meer dan 50 jaar trouwe dienst maakt het oude gemeentehuis plaats voor een gloednieuw dorpshuis”, stelt schepen van Welzijn, Willy Hosten. “Door een verdere integratie en versterkte samenwerking tussen de verschillende diensten van ons bestuur willen we de krachten en expertise bundelen om op vlak van ontmoeting en welzijn klaar te zijn voor de toekomst.”

Op basis van drie ingediende wedstrijdontwerpen werd eind 2022 een samenwerking aangegaan met B-ILD Architecten uit Brussel. “De grootste sterkte van het gebouw is dat het compact is, aangepast aan de noden van vandaag, maar ook aangepast kan worden aan de noden van de toekomst. De structuur en technieken worden zo opgebouwd dat bij een interne wijziging van indeling, er geen dure aanpassingswerken nodig zijn”, benadrukt burgemeester Lieven Cobbaert.

“De diensten van het lokaal bestuur, die er hun intrek zullen nemen, werden naar hun feedback en input gevraagd. Het advies van de veiligheidsdiensten werd verwerkt en er werd advies ingewonnen bij INTER op vlak van toegankelijkheid van het gebouw”, vult schepen Jan Bekaert aan. “Alle input werd verwerkt tot een aangepast voorontwerp.”

Kleuterschetsen soms beter

CD&V nam het dossier van het dorpshuis serieus op de korrel. “Er liggen enkele vage schetsen voor en een ruwe raming op basis van het aantal vierkante meter. Een tekening van iemand uit de kleuterklas is soms beter dan wat nu voorligt”, schertste raadslid Karl Bonny. “Van een totaal parkeerplan rekening houdend met de capaciteit van de zaal en de aanpalende feestzaal, ligt er geen advies voor van de dienst mobiliteit, en komt ook de architectuur en het behoud van het erfgoed van het oud gemeentehuis niet in het dossier voor. Er wordt dan ook carte blanche gevraagd om het dorpshuis te realiseren terwijl de nodige beoordelingselementen onvoldoende voorliggen, niet in het minst het financiële plaatje, om daaromtrent een concreet standpunt in te nemen. CD&V geeft echter het voordeel van de twijfel en zal zich onthouden in afwachting van een volledig gestoffeerd dossier.” (EVH)