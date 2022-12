Nieuw burgemeestersfront wil duidelijkheid over ‘fusiespook’: “Als we bij Ieper moéten, vrees ik voor onze fanfare”

“Voor alle duidelijkheid: wij willen géén fusie”, stellen Westhoekburgemeesters Wieland De Meyer en Stephan Mourisse, die in hun gemeentes de absolute meerderheid hebben met hun onafhankelijke, lokale partijen. Nu vragen ze de traditionele, nationale partijen om duidelijkheid rond verplichte fusies. Samen met 20 andere burgemeesters verenigen ze zich in een Vlaams “burgemeestersfront over partijgrenzen heen”, dat een brief richt aan de partijvoorzitters.

“Onze brief is de eerste actie van ons burgemeestersfront. Verplichte fusies worden nu vaak gehanteerd als reden om nog snel te gaan fusioneren”, zegt Heuvellands burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen).

“De Vlaamse regelgeving maakt vandaag al gemeentefusies mogelijk en gemeenten kunnen, als ze dat wensen, hiervoor vrijwillig kiezen. Wij zijn dus absoluut niet tegen de mogelijkheid van vrijwillige fusies in de toekomst. Maar wij zijn het wel beu dat sommigen er vandaag een regelrecht fusiespook van gemaakt hebben. Het instrument van deze vrijwillige fusies wordt gewoon misbruikt door bepaalde pleidooien met het dreigement dat er anders verplichte fusies vanuit Vlaanderen zullen volgen.”

Duidelijk standpunt

“Onze inwoners hebben daarom voor de Vlaamse verkiezingen en gemeenteraadsverkiezingen in 2024 het absolute recht op een duidelijk standpunt van elke Vlaamse partij over gedwongen gemeentefusies en het omvormen van onze 300 Vlaamse gemeenten naar nog slechts 100 gemeenten.”

“Er zijn intussen al voldoende studies uit het buitenland dat het fuseren tot grotere gemeenten vooral de uitgaven deden stijgen, zonder dat de dienstverlening er beter werd. Onze gemeenten zijn bovendien ook helemaal niet zo klein, want van alle EU-landen zijn er maar negen die gemiddeld grotere gemeenten hebben dan Vlaanderen.”

Onzekerheid

“Het huidig politiek discours van sommigen is vooral een gebrek aan respect voor alle gemeenten van klein tot groot, die zich elke dag inzetten voor hun inwoners. En door bepaalde pleidooien over gemeentefusies wordt er enkel maar onzekerheid gecreëerd. Daarom willen we met ons burgemeestersfront eindelijk alle duidelijke partijstandpunten kennen met hun langetermijnvisie over de toekomst van onze Vlaamse gemeenten.”

De Meyer voelt zich gesteund door provinciegenoten Jean-Marie Dedecker (Middelkerke), Gauthier Defreyne (Gistel), Koenraad Degroote (Dentergem) en Bart Dochy (Ledegem), en streekgenoten Joris Hindryckx (Houthulst) en Stephan Mourisse (Vleteren).

Droogleggen

“Samenwerken mag, maar ook wij willen géén fusie: ik zie geen enkel voordeel. Helaas, ze gaan ons financieel droogleggen tot we niet anders kunnen”, vreest Vleters burgemeester Stephan Mourisse (Landelijke Volkspartij). “Als we straks bij Ieper moéten, vrees ik zelfs voor onze fanfare, feestcommissies en andere verenigingen. Om de eenvoudige reden dat men zich dan geen Vleternaar meer voelt. En wie wil zich dan nog engageren in de lokale politiek?”

“De mensen gaan nog meer vervreemden van de politiek”, vindt ook Houthulsts burgemeester Joris Hindryckx (CD&V-PLUS). “Maar ik ben niet tegen fusies: ik begrijp de ratio van schaalvergroting. Ik heb de brief wel ondertekend voor meer duidelijkheid. Wil men een fusie bij een grote stad, zoals Roeselare of Ieper? Of eerder een fusie onder gelijkwaardige partners met een gemeenschappelijke historiek. Vanuit die laatste optiek gingen wij eens in gesprek met Langemark-Poelkapelle en Staden. Voorlopig is bij ons geen sprake van een vrijwillige fusie. Voor de centen moeten we het niet doen.” (TP)