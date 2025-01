Nieuw bestuur van Wielsbeke voert bezuinigingen door: besparingen op ICT-vlak en verplaatsingskosten

De nieuwe meerderheid van Samen+ heeft de afgelopen weken niet stilgezeten. Bij het begin van de legislatuur in Wielsbeke werden de uitgaven uit het verleden tegen het licht gehouden en aangegrepen om bezuinigingen door te voeren. Hiervoor kijkt het bestuur in eerste instantie in eigen boezem.

“Bij het begin van de legislatuur 2025-2030 is het nieuwe bestuur gestart met het kritisch kijken naar de bestedingen uit het verleden”, zegt burgemeester Rik Buyse. “Het nieuwe bestuur richt zich in eerste instantie op het doorvoeren van bezuinigingen en het heroverwegen van uitgaven die in het verleden vaak als vanzelfsprekend werden beschouwd. De eerste genomen beslissingen richten zich vooral op het beperken van de eigen kosten. Zo willen we als mandatarissen van Samen+ de toon zetten voor een algemeen gezond beheer van de gemeentefinanciën.”

Welke besparingen?

Het bestuur ging met de grove borstel door de eigen uitgaven. Zo worden geen nieuwe smartphones aangekocht voor burgemeester en schepenen. “Het uitsparen van dure smartphones voor de bestuurders kan gezien worden als een stap richting bescheidenheid en verantwoord financieel beheer. Elk lid van het college zorgt voor zijn eigen toestel. Ook qua telefonie- of internetkosten betaalt elk lid van het college de eigen rekeningen.”

Die houding wordt ook doorgetrokken naar de gemeenteraadsleden die geen nieuwe iPads ter beschikking krijgen. De gemeenteraadsleden gebruiken vaak die technologie om toegang te krijgen tot documenten, notulen en andere informatie. Schepen van Financiën Jonas Haerinck: “Het niet ter beschikking stellen ervan kan worden gezien als een manier om kosten te besparen en technologie minder als een luxe-item te beschouwen”, is de uitleg. Nog op ICT-vlak komen er evenmin nieuwe laptops voor het schepencollege. “Uiteraard zijn laptops essentieel voor een effectief bestuur. Maar als de bestaande laptops nog goed functioneren, kan het als een verstandige bezuiniging worden beschouwd.”

In diezelfde zin gaan ook de verplaatsingskosten voor burgemeester en schepenen op de schop. “Het wegvallen van verplaatsingskosten voor verplaatsingen met eigen vervoer kan worden geïnterpreteerd als een manier om bescheidenheid en transparantie te benadrukken. Burgemeester en schepenen hebben de intentie uitgesproken dat het wegvallen van deze verplaatsingskosten geen impact zal hebben op het al dan niet bijwonen van functiegebonden werkvergaderingen op externe locaties.”

Boodschap uitdragen

Met deze keuzes wil het nieuwe gemeentebestuur een boodschap van verantwoord gebruik van middelen uitdragen. “Bovendien willen we ook optimaal beschikbaar zijn voor ons (betaald) mandaat en hebben we ons leven op professioneel vlak heringedeeld”, voegt schepen Jan De Potter er nog aan toe. “Elk lid van het college heeft daarnaast ook de bevoegdheden opgenomen die het beste bij hem of haar passen. Dit alles zou moeten bijdragen tot een efficiënte samenwerking met de professionele diensten van de gemeente.”