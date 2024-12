Nieuw bestuur Trots Op Torhout

De politieke partij Trots Op Torhout, die tijdens de gemeenteraadsverkiezingen een zetel heeft behaald, heeft een nieuw bestuur. Isabel Laceur is voorzitter, Glenn Van der Zanden ondervoorzitter, Frank Verhoye penningmeester en Debbie Simpelaere secretaris. Het lokaal is café Don Quichotte.

De overige leden van het bestuur zijn Luc Deledicque, Savino Labianca, Evita Vanbesien, Ann Vandekerckhove, Peter Vandenberghe, Marleen Verhoye, Piet Wostyn en gemeenteraadslid Ilja Wostyn. “Met het bestuur zullen we de koers van onze nieuwe, onafhankelijke partij de komende jaren uitzetten en zorgen voor een breed gedragen en sterke toekomstvisie”, zegt Frank Verhoye.

Op eigen kracht

“De voorbije twee jaar hebben we met een hechte groep mensen met veel goesting en overtuiging gewerkt aan Trots Op Torhout”, vervolgt Frank. “Het resultaat van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen mag er zeker zijn: op eigen kracht stonden we aardig ons mannetje in verhouding tot de andere, door nationale partijen gesteunde campagnes. Onze kiezers zorgden voor een duidelijk signaal, met name dat Trots Op Torhout een plaats verdient in de gemeenteraad. Vorige week legde Ilja Wostyn de eed af als gemeenteraadslid. Hij zal er onze partij vertegenwoordigen.”

Kersverse voorzitter Isabel Laceur is blij met de gang van zaken. “Ik ben enorm trots dat ik de kans krijg om voorzitter te worden van onze partij”, zegt ze. “Samen met ons team willen we een positieve verandering teweegbrengen en Torhout verder laten bloeien.”

Daar is secretaris Debbie Simpelaere het roerend mee eens. “Ik zal proberen te zorgen voor een efficiënte communicatie binnen de partij”, klinkt het. “Dankzij een goed georganiseerde structuur kunnen we optimaal reageren op de vragen en noden van de inwoners van Torhout.”

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 9 februari nodigt Trots Op Torhout iedere geïnteresseerde uit naar haar nieuwjaarsreceptie. “Die zal vanaf 11 uur plaatsvinden in café Don Quichotte in de Fraeysstraat”, aldus nog Debbie. “Een ideale gelegenheid om het nieuwe jaar samen te starten, het pas aangestelde bestuur te ontmoeten en te praten over de plannen voor de toekomst van onze stad. Iedereen zonder onderscheid is welkom om met ons kennis te maken en van een hapje en drankje te genieten.”