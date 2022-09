Niek Calcoen is nieuwe voorzitter van Open Vld Oostende

Niek Calcoen (38) neemt het roer van de Oostendse liberalen over van Quinten Goekint. De kersvers voorzitter is actief binnen de partij sinds 2018 en nam deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. Hij is lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en was gedurende enkele maanden plaatsvervangend gemeenteraadslid.

De Oostendse liberalen krijgen een nieuw bestuur en een nieuwe voorzitter. Quinten Goekint was geen kandidaat om zichzelf op te volgen. “Mijn opdracht als voorzitter was niet langer te combineren met mijn professionele taken en mijn jong gezin. Ik laat de partij zeker niet achter en blijf actief als bestuurslid. De leiding is in goede handen, Niek zal dat schitterend doen”, aldus de oud-voorzitter.

Actief in eventsector

De voorbije jaren verdiende Niek Calcoen zijn sporen als stille maar zeer harde werker binnen het bestuur. Inspanningen die iedereen duidelijk wist te waarderen. Zijn kandidatuur werd dan ook door iedereen gedragen en toegejuicht. Niek Calcoen ademt Oostende uit. Hij is er geboren en getogen en is al meer dan 20 jaar actief in het uitgaansleven. Zijn passie voor muziek, eten en drinken combineerde hij als dj, zelfstandige in de eventsector en tot voor kort als uitbater van bar-restaurant TAO. Ook nu blijft hij actief in de evenementenwereld. Oostende, ondernemen en jeugd zitten in zijn DNA. De hashtag #loveoostende staat op zijn lijf geschreven.

“Met deze ploeg ga ik verder aan de slag richting de volgende gemeenteraadsverkiezingen”

De nieuwe bestuursploeg van de Oostendse liberalen bestaat uit 31 leden en is een evenwichtige mengeling tussen mandatarissen, gevestigde waarden en jongeren. Er zetelen drie nieuwe leden van Jong VLD Oostende in het nieuwe bestuur.

Zware uitdagingen

“Ik kan rekenen op een sterk team. De basis voor het nieuwe bestuur is de voorbije jaren gelegd, onder het voorzitterschap van Quinten. Met deze ploeg ga ik verder aan de slag richting de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Ik ben heel tevreden met de versterking vanuit de jongeren. De liberalen staan vandaag aan het roer van Oostende. Een stad met een schitterende sfeer, een stad die leeft. Ondanks de opeenvolgende crisissen, voel je de dynamiek. Liberale recepten zijn meer dan ooit nodig om antwoorden te bieden op de zwaarste uitdagingen waar we sinds WO II voor staan, zowel op sociaal als economisch vlak. Hieraan bijdragen, als ploeg, is mijn missie”, aldus kersvers voorzitter Niek Calcoen.