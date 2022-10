Niek Calcoen is nieuwe voorzitter Open VLD Oostende: “Iedereen aan boord houden”

Niek Calcoen is de nieuwe voorzitter van Open VLD Oostende. Hij krijgt de moeilijke taak om de partij voorbij twee verkiezingen te loodsen, maar heeft er geen probleem mee als dat niet onder Open VLD is. “Ik wil iedereen aan boord houden en de verjonging mee uitwerken.”

“Ik was al jaren actief in het uitgaansleven met een eigen zaak en als dj toen Jean Surmont, mijn voormalige schooldirecteur van het Atheneum en destijds voorzitter, me vroeg om de ploeg te versterken. Ik was een voortrekker in de Langestraat en was voor die buurt vaak gesprekspartner van het Economisch Huis, de werkgroep rond uitgaan en de stad. Dat zal hen niet ontgaan zijn wellicht. Voordien was ik politiek niet actief, maar als zelfstandige op de lijst van de liberalen was ik ook weer geen verrassing”, zegt Niek Calcoen. Hij behaalde 464 stemmen en haakte nadien niet af. Hij zag zijn inzet beloond: hij is sinds anderhalf jaar lid van het Bijzonder Comité Sociale Dienst (BCSD) van het OCMW en deed ook een korte vervanging in de gemeenteraad tijdens de zwangerschap van Charlotte De Backer.

Niet over rozen

“Ik zeg niet snel nee”, motiveert Calcoen zijn keuze voor de politiek. “Ik was actief met licht en geluid en had ook geen ervaring in horeca en cocktails shaken toen ze mij vroegen voor de Tao. Ik had ook geen ervaring met de politiek toen ik werd gepolst, maar was wel gemotiveerd. Het ligt in mijn karakter om de dingen aan te pakken. Ik vond toen dat het in de stuurgroep of in het overlegorgaan niet snel genoeg of niet in de juiste richting vooruit ging. In plaats van aan de zijlijn te roepen, vond ik dat ik er iets aan moest veranderen.”

Niek ‘jeunt’ zich in zijn rol als lid van het BCSD: “Mijn moeder heeft altijd als opvoedster gewerkt in De Brem, ik heb me altijd bezig gehouden met jeugd en het sociale boeit me. Op dit moment ligt me dat echt goed want er wordt in het comité niet aan partijpolitiek gedaan en je kan snel het verschil maken. Het beeld dat het in de politiek soms tergend traag gaat, klopt niet voor het comité.” Niek Calcoen wijst er op dat het in meerdere opzichten een bijzondere legislatuur is: “We komen uit een periode waar één partij 24 jaar aan de macht was. Maar ook deze legislatuur gaat niet over rozen. Na de pandemie zitten we nu volop in een energiecrisis. We zitten regelmatig samen om af te vinken hoe het staat met de meer dan 300 punten uit het beleidsakkoord. Er is al heel wat in beweging gezet maar het verdwijnt helaas soms in het niets bij de dagdagelijkse problemen die de mensen hebben.”

Burgerkrant

“Ik was bij Open VLD Oostende sinds 2019 vooral bezig met communicatie. In de lockdown heb ik me er bijna voltijds voor ingezet en maakte de burgerkrant, was actief voor de sociale media en de interne communicatie. Dan werd al grappend wel eens gezegd dat ik voorzitter moest worden. Maar goed, al lachend zegt men de waarheid.”

Het is mijn taak om naar iedereen in de partij te luisteren

Niek werd in september verkozen tot nieuwe voorzitter. ” Het bestuur bestaat uit 31 mensen, waaronder nieuwkomers en veel jongeren. De voorzitter bepaalt, samen met de burgemeester de koers, verdeelt de plaatsen en schrijft mee aan het partijprogramma en bestuursakkoord voor de volgende verkiezingen. Maar laat ons realistisch blijven: de partij en het beleid worden gestuurd door een heel ervaren en sterke persoonlijkheid. Bart Tommelein zorgt ook voor heel wat stemmen. Ik durf tegen hem mijn gedacht zeggen. Dat is gebleken in de lockdown. Mijn rechtstreekse lijn met de burgemeester zorgde ervoor dat er dingen voor de horeca werden gedaan rond pakweg terrassen. Mijn bekommernis is nu wat er na 2024 komt. De verjonging van onze partij is ingezet. Ook de burgemeester is daarvan een sterk pleitbezorger. Van onderuit merken we verandering: bij Jong VLD is het aantal leden toegenomen, zonder dat we daar actief op hebben gewerkt. Dat betekent dat jongeren zich wel nog willen engageren.”

Eigen lijst

Niek Calcoen is voorzitter van een partij die wellicht in 2024 in Oostende niet als Open VLD opkomt. Bart Tommelein wil met een brede lijst, met ook andere partijen, naar de kiezer. “Dat zou voor Oostende geen slecht idee zijn. De nationale bekendheid van Bart Tommelein heeft ervoor gezorgd dat we nu aan het besturen zijn. Dat is een voordeel. Maar soms hebben ook daden of uitspraken van nationale politici een repercussie op het lokale vlak. In 2024 zijn er in het voorjaar federale en Vlaamse verkiezingen. De kans dat er snel een regering komt is klein en het zou jammer zijn als wat zich dan in die laatste 6 maanden afspeelt op nationaal vlak, een gevolg heeft voor ons goed lokaal project. Ik houd niet vast aan de naam Open VLD voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 maar zal mijn achterban niet verloochenen. Ik zie het als mijn taak om naar iedereen in onze partij, te luisteren. Naar de jongeren, senioren, donkerblauwe en alle andere liberalen. We moeten iedereen aan boord houden en zorgen dat er geen leegloop komt. En die mensen blijven raadplegen. Want als in 2024 meerdere partijen samen een lijst vormen, dan moet ik er ook mee rekening houden dat we geen 41 plaatsen op de lijst, maar misschien maar 30, kunnen verdelen onder de liberalen.”

“Ik kijk optimistisch naar 2024 en weet dat de liberalen zullen stijgen door het werk van de burgemeester en de hele ploeg.”