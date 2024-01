Nathalie Vanden Eeden in Bredene naar de gemeenteraad als onafhankelijke

Op maandag 29 januari wordt Nathalie Vanden Eeden ingezworen als gemeenteraadslid. Ze vervangt Daisy Hoste, die recent ontslag nam en zo in Bredene een stoelendans in de meerderheid in gang zette. Opmerkelijk is dat Vanden Eeden vanop de Vooruit-lijst in de raad komt, maar als onafhankelijk gaat zetelen. “Ik ben in oktober immers kandidaat voor 8450anders”, aldus Vanden Eeden.

Vanaf maandag 29 januari wordt de meerderheid (15 Vooruit + 1 CD&V) een zetel kleiner. Het is een gevolg van het ontslag van schepen Daisy Hoste begin deze maand, waardoor er onder meer geschoven werd met de schepenmandaten en Sandy Dobbelaere gemeenteraadsvoorzitter werd.

Vooruit moest derhalve een opvolger aanduiden, die het vacante gemeenteraadszitje zal invullen, en kwam uit bij Nathalie Vanden Eeden (46), sinds eind vorig jaar kandidaat voor de gemeenteraadsverkiezingen voor…8450anders.

Vanden Eeden, in 2018 met 184 voorkeurstemmen achtste opvolger op de toen nog SP.A-lijst, zal daarom als onafhankelijke zetelen. Een bizar gevolg van het feit dat door zijn grote meerderheid Vooruit vandaag zowat door zijn beschikbare kandidaten zit. Vanden Eeden was de eerste beschikbare opvolger en heeft dus recht op de gemeenteraadszetel.

Veel mannen

Toen ze eind vorig jaar door voorzitter Lucas Vandendriessche van 8450anders werd voorgesteld als een van zijn eerste verruimingskandidaten was Vanden Eeden niet mild voor de partij, die haar in 2018 op de lijst had gezet. “Aan die campagne heb ik niet zo’n goede herinneringen. Vooruit is vandaag een sterk door mannen gedirigeerde partij, die het contact met de basis wat verloren heeft. Toen ik enkele jaren geleden samen met Sylvia Goderis ‘Bredene met een hart voor vluchtelingen’ (een organisatie die nieuwe Bredenaars wilde bijstaan, red.) op stapel zette, had ik altijd het gevoel dat Vooruit ons initiatief uit populistische overwegingen wat wilde toedekken, bang voor hoe de goegemeente op dit wat mij betreft mooie initiatief zou reageren…”

Politiek alternatief

Het politieke vlammetje bleef ondanks die valse start branden bij Vanden Eeden. “Het aanbod van een volwaardig politiek alternatief heeft me over de streep getrokken. Ik heb sterk het gevoel dat ik bij 8450anders echt de kans krijg om mijn visie en projecten waar te maken.”

Tot eind dit jaar zal ze die voorlopig als onafhankelijke moeten proberen realiseren. Of toch officieel, want het is niet denkbeeldig dat ze in de gemeenteraad op de lijn van Groen/8450anders gaat staan.

Voor Vooruit is het dan weer wrang dat ze straks een nieuw gemeenteraadslid lanceren dat in oktober voor de tegenstander aan de kiesstrijd begint.