Nadenken over een leefbaar Varsenare: Wie op een ei broedt, hoeft niet op lege schalen te zitten

De actiegroep Leefbaar Varsenare zet tot eind mei een ludieke actie op. Kleurrijke paaseieren met een QR-code hangen op 20 centrale plaatsen in het dorp. Daarmee wil Leefbaar Varsenare de burger opnieuw uitnodigen om zijn stem uit te brengen over mobiliteit, ruimtelijke ordening en sociale cohesie.

“De eieren zijn voorzien van een QR-code, waarmee de mensen bij de enquête geraken. Daarbij werd steeds een ludieke slogan toegevoegd, in het thema van ‘het ei’, die steeds een appèl doet naar een participatief en daadkrachtig bestuur. Denk hierbij maar aan ‘Geen omelet zonder eieren te breken’, ‘Wie kakelen wil moet ook eieren leggen’ of aan ‘Wie is de hen die eieren legt?’”, lacht Servaas Sierens.

Actief participeren

“Daarnaast is er ook een appèl naar de inwoners toe om actief te participeren: ‘Zit jij ook met een ei?’ of ‘Broed jij ook je ei uit?’. Zo willen we opnieuw ludiek en constructief deze thema’s voor ons dorp op de agenda zetten. We blijven met Leefbaar Varsenare hameren op een transparant, participatief en gedragen beleid voor ons dorp. Momenteel blijven deze termen nog te veel ‘lege schalen’… Denk hierbij maar aan de ‘verkeersstudie’ die uitgevoerd werd door studiebureau Vectris en de ‘portfolio Mobiliteit’ van Leefbaar Varsenare. Er zit geen beweging in. Wij pleiten om hier in gesprek over te gaan met de inwoners, en zo een gedragen mobiliteitsplan voor de toekomst uit te werken. Of aan het ontwerp voor een ruimtelijk beleidsplan, dat spijtig genoeg éénzijdig vanuit het bestuur voorgesteld werd en vol tekorten stond, maar een verdienstelijke aanzet had kunnen zijn om het gesprek met de inwoners aan te gaan rond de ruimtelijk ordening in het dorp. Leefbaar Varsenare blijft het bestuur de hand reiken om samen met inwoners constructief en positief na te denken en voorstellen uit te werken, die gedragen worden.” (PA)