Na fusie van De Mandel, IZI Wonen en de SVK’s regio Roeselare en regio Izegem nog één adres als het om sociaal wonen gaat: Thuiswest

Sinds 1 juli bestaan sociale huisvestingsmaatschappijen De Mandel en IZI Wonen en de Sociale Verhuurkantoren in Regio Roeselare en Regio Izegem niet meer. De vier gaan samen verder onder de noemer Thuiswest. “Dit wordt het centrale aanspreekpunt voor alle sociale woonaanvragen.”

De hervorming op de sociale woningmarkt is een oefening die voor heel Vlaanderen werd gemaakt. Na fusies blijven nu nog 41 van de 130 woonmaatschappijen over. “De bedoeling van de Vlaamse overheid is dat er in iedere gemeente nog één sociale woonactor actief is. Onze klanten, de potentiële huurders of kopers, weten voortaan dat er maar één deur meer is waar ze kunnen aankloppen. De gemeentes konden kiezen waar ze aansloten, bij Thuiswest bundelen 14 gemeenten de krachten”, zegt de Roeselaarse schepen Bart Wenes, die ook als voorzitter van Thuiswest werd aangeduid.

Dit alles moet tot een efficiëntere dienstverlening leiden met één contactpersoon, één inschrijving en één wachtlijst

Heel wat gemeenten liggen dicht bij Roeselare, andere wat verderaf. “Het zal zo zijn dat je ook nog telkens op de woondienst van je eigen gemeente terecht kan met vragen, die mensen krijgen daar de nodige info of worden met ons in contact gebracht. De samenwerking verloopt daar optimaal”, gaat Machteld Demeulenaere, algemeen directeur van Thuiswest, verder. “In Roeselare kun je hier tijdens de openingsuren gewoon binnenstappen of een afspraak maken. In de andere gemeentes zullen op geregelde tijdstippen zitdagen gehouden worden.”

Hoofdbetrachting is dat de ‘klant’ zo weinig mogelijk zal merken van de fusie en dat de service er nog op vooruit gaat. Voor de huurder en eigenaars verandert er eigenlijk niets, ze blijven (ver)huren aan dezelfde voorwaarden die al golden. “Vanaf 1 juli is de fusie officieel, maar het voortraject heeft meer dan een jaar in beslag genomen”, duidt Nathalie Folens, die met haar collega’s van het SVK Regio Izegem nu ook richting de Groenestraat in Roeselare verhuist. Maar het moet vooral ook tot efficiëntere dienstverlening leiden: één contactpersoon, één inschrijving, één wachtlijst…

Tegen 1 januari 2024 zal er één centrale databank zijn in Vlaanderen voor kandidaat-huurders van een sociale woning, het CIR. Tot dan blijven de wachtlijsten ongewijzigd bij de vier sociale woonactoren. Dit betekent wel dat een klant vanaf volgend jaar maar één kandidatendossier meer zal hebben bij de Vlaamse Overheid met de kandidatuur tot een sociale woning. De klant blijft wel ingeschreven voor alle eerder opgegeven gebieden en gemeenten uit het verleden. Daardoor zullen ook heel wat dubbels uit de lijst gefilterd worden. “Met Thuiswest willen we de sleutel zijn tot een mooie toekomst voor onze huurders en kandidaat-huurders, een kwaliteitsvolle en betaalbare woning vormt de basis voor groei, geluk en welzijn.”

Op de site www.thuiswest.be staan de antwoorden op de meest voorkomende vragen omtrent sociaal wonen per doelgroep, van (kandidaat-)huurders, over (kandidaat-)kopers tot eigenaars die hun woning via de SVK’s verhuurden.