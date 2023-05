N-VA overweegt klacht bij gouverneur over gemeenteraadsbeslissing schooldossier in Knokke-Heist

De woelige gemeenteraadszitting waarbij de overname van het gemeentelijk onderwijs door het Gemeenschapsonderwijs (Go!) nipt en met veel tegenstemmen uit de eigen meerderheid werd goedgekeurd, blijft nazinderen in Knokke-Heist. “We overwegen bij de gouverneur de nietigverklaring van de goedkeuring te vragen wegens procedurefouten”, zegt N-VA-fractieleider Cathy Coudyser.

De goedkeuring van de overname van de twee Knokke-Heitste gemeentelijke basisscholen door het Gemeenschapsonderwijs, op de jongste gemeenteraad in het Graaf Leopold Lippenspark, is nog niet verteerd in politiek Knokke-Heist; zoveel is duidelijk. Alvast de N-VA-fractie onder leiding van gemeenteraadslid Cathy Coudyser bekijkt mogelijke stappen om er nog een stokje voor te steken. “Wij zullen binnen onze fractie en gesteund door juridisch advies heel de totstandkoming van dit dossier en de uiteindelijke goedkeuring in de gemeenteraad nog eens heel goed uitpluizen”, zegt raadslid Coudyser.

Procedurefouten

“Het lijkt er sterk op dat hier meerdere procedurefouten zijn gemaakt. Als dat effectief het geval blijkt, zullen we niet aarzelen om een klacht in te dienen bij de gouverneur met de vraag om de goedkeuring van het bewuste agendapunt nietig te verklaren.”

De N-VA-fractie is om te beginnen van mening dat er sprake is van een vorm van miskenning en misleiding van de gemeenteraad, doordat het college het steeds had over louter ‘verkennende gesprekken’. “En plots worden we dan voor het blok gezet en zou er een akkoord moeten goedgekeurd worden, zonder enige vorm van debat”, klinkt het. “Ook belangrijk is hoe het college is omgegaan met de klacht die de schoolraad bij de Vlaamse Commissie voor Zorgvuldig Bestuur heeft ingediend wegens het schenden van het participatiedecreet. De gemeente werd teruggefloten en ook nadat hun beroep ertegen bij de regering ook verworpen werd, wordt er geen rekening mee gehouden. Waar is immers die ‘passende genoegdoening’ die opgelegd werd? En dan is er ook nog het advies van de vakbonden dat nauwelijks twee uur voor aanvang van de gemeenteraad aan het dossier werd toegevoegd wat wettelijk gezien veel te laat is. Wij blijven erbij dat heel het dossier met haken en ogen aan elkaar hangt.”