N-VA-oppositie Beernem wil gratis zelftesten voor kwetsbare inwoners

Oppositiepartij N-VA wil het resterende bedrag dat het OCMW van de gemeente kreeg om kwetsbare mensen te ondersteunen, gebruiken om gratis zelftesten te kopen. In totaal blijft er van de 142.000 euro nog 19.000 euro over en dat kan perfect dienen om mensen met een laag inkomen een aantal zelftests te geven.

Raadslid Els Vyncke (N-VA) polste op de gemeenteraad van januari naar een stand van zaken in het budget dat het OCMW kreeg van de Vlaamse en federale overheid. “Die centen werden onder meer gebruikt voor extra steun aan mensen in financiële problemen en voor tussenkomsten bij de aankoop van laptops zodat kinderen thuisonderwijs konden volgen. Ook gingen er middelen naar tussenkomsten bij de betaling van telecomfacturen, de groepsaankoop van mondmaskers en handgels en de uitwerking van de Beernemse cadeaubon.”

“Daarnaast werd ook geld gebruikt om de bedeling van kerstmaaltijden aan huis te betalen en voor de uitkering van tijdelijke extra premies voor leefloongerechtigden”, weet Vyncke.

Referentiebudget

In totaal blijft van het budget nog iets meer dan 19.000 euro over. “Met die centen wil de N-VA gratis zelftesten of testen aan een verlaagd tarief ter beschikking stellen voor kwetsbare personen en mensen met een laag inkomen. Bovendien vragen we dat de nieuwe buurtwerker, die steeds aanwezig is tijdens de wekelijkse voedselbedeling, uitleg geeft over het juiste gebruik van de zelftest”, vertelt het gemeenteraadslid.

Schepen van Sociale Zaken Vicky Reynaert (Vooruit) besliste om niet in te gaan op het voorstel. Kwetsbare personen krijgen sinds 1 oktober 2020 een referentiebudget om alle noodzakelijke aankopen voor een menswaardig bestaan te doen. Ook onregelmatige medische kosten worden daarin betrokken en volgens de schepen kunnen mensen met dat budget zelftests aankopen.

Gezinnen krijgen binnen dat budget 1 euro per gezinslid voor mensen met een verhoogde tegemoetkoming en 3,5 euro per gezinslid zonder die tegemoetkoming. Ten slotte is het volgens de schepen beter om bij de lokale apotheker uitleg te vragen dan bij de nieuwe buurtwerker.