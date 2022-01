Mobiliteit en verkeersveiligheid blijven de gemoederen beroeren in Pittem: “Mobiliteitsplan is meer dan verkeersveiligheid”

Verkeersveiligheid en mobiliteit steken niet alleen regelmatig de kop op tijdens de gemeenteraad, ze beroeren ook het bredere publiek. Wij spraken met burgemeester Ivan Delaere (CD&V) en Christophe Vancoillie (fractieleider NieuwPittemEgem) over de verkeerssituatie in de gemeente en het langverwachte mobiliteitsplan.

“Wij zijn ons er vanuit de meerderheid van bewust dat dit een ingewikkelde materie is en we doen er dan ook alles aan om het mobiliteitsplan, waar al een hele tijd aan gewerkt wordt, zo snel mogelijk af te werken”, opent burgemeester Ivan Delaere (CD&V).

“In het verleden zijn al een aantal voorbereidende onderzoeken gebeurd, maar ook hier heeft corona voor vertraging gezorgd. Daarbij komt dat in het mobiliteitsplan dient rekening gehouden te worden met bepaalde regels van bovenaf. Zo kregen we vorige week pas het Vrachtwagennetwerk Vlaanderen binnen. Ook de gegevens van de Vervoersregio, waarin het openbaar vervoer zit, hebben we maar recent gekregen.”

Ivan Delaere. (foto JG)

“Dit alles zal nu verwerkt worden en we hopen dit voorjaar het definitieve mobiliteitsplan te kunnen voorleggen. Ik wil echter benadrukken dat het hier om ‘mobiliteit’ gaat, wat dus heel wat meer is dan louter verkeersveiligheid. Het doel van het plan is om uiteindelijk op termijn een mentaliteitsverandering teweeg te brengen, zodat kleine verplaatsingen te voet, met de fiets of met het openbaar vervoer zullen gedaan worden.”

Onwetendheid

“We weten echt wel dat de meerderheid ijverig bezig is met het mobiliteitsplan. Alleen zijn ze ook nu weer in hetzelfde straatje ziek en ontbreekt elke transparantie of communicatie”, vertelt Christophe Vancoillie (NieuwPittemEgem).

Christophe Vancoillie. (foto JG)

“Wij hebben het voorbije jaar heel wat huisbezoeken gedaan en zouden dus best wel nuttige input kunnen geven over bepaalde pijnpunten. Mits kleine infrastructuuraanpassingen zouden al heel wat problemen kunnen opgelost worden. En dan is er uiteraard de verkeersveiligheid in de beide schoolomgevingen.”

“Wat dit betreft moet bijvoorbeeld zeker ingezet worden op het stimuleren om te voet of met de fiets naar school te komen, maar mag ook niet uit het oog verloren worden dat sommige ouders niet anders kunnen dan met de auto te komen en dat er dus ook voldoende parkeerplaatsen moeten blijven.”

“Wij zouden dus best willen meedenken, maar de gelegenheid wordt niet geboden. We kunnen dus niets anders dan vanuit de oppositie druk blijven zetten en in discussie blijven gaan.”

(JG)