Mercedes Van Volcem trekt in 2024 stadslijst VOOR BRUGGE

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2024 is Mercedes Van Volcem, en dus niet vicevoorzitter Jasper Pillen, de lijsttrekker bij de Brugse liberalen. Ze komen ook op onder de nieuwe naam ‘VOOR BRUGGE’ plaats van ‘Open VLD’. “VOOR BRUGGE wordt een platform ten dienste van heel Brugge en alle Bruggelingen: van Zeebrugge tot Ver-Assebroek”, klinkt het.

Groot nieuws bij de Brugse liberalen vrijdagavond. Tijdens een vergadering van het lokale bestuur werd beslist dat Mercedes Van Volcem in 2024 de lijst mag trekken. Jasper Pillen, vicevoorzitter bij Open VLD, neemt plaats op de tweede lek op de lijst. En opvallend: ze komen niet meer op onder de naam ‘Open VLD’, maar onder ‘VOOR BRUGGE’.

“VOOR BRUGGE wordt een platform ten dienste van heel Brugge en alle Bruggelingen: van Zeebrugge tot Ver-Assebroek”, legt Mercedes Van Volcem de keuze uit. “De partijbelangen worden ondergeschikt gemaakt aan de Brugse noden. VOOR BRUGGE maakt het mogelijk om onafhankelijke Bruggelingen aan te trekken. Zij engageren zich alleen voor de Stad Brugge, niet voor de Wetstraat. We willen de Bruggelingen politiek verenigen, de krachten bundelen ver voorbij de klassieke politieke tegenstellingen en het hokjesdenken.”

“Het is een nieuwe start, waaraan ik met een groot hart begin”, aldus nog Van Volcem “Nu ik 50 ben, wil ik meer dan ooit ijveren voor de zaken waar ik nog in geloof. Dit is het begin van een beweging die de tijdsgeest omvat. VOOR BRUGGE wil jarenlange ervaring koppelen aan nieuwe inzichten, positieve vibes en het creëren van kansen.”

(later meer)