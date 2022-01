Meningen over komst grootwarenhuizen zijn verdeeld in Veurne: “Veurne als winkelstad aantrekkelijker maken”

Nog dit jaar openen in de nog in aanbouw zijnde kleinhandelszone Westpark in de Monnikenhoek en de grootwarenhuiszone in de Koksijdestraat een 12-tal nieuwe winkels de deuren. Een aanwinst voor Veurne volgens sommigen, anderen bekijken het met argusogen.

“Heel wat van deze winkels hebben geen filiaal in de nabije omgeving, maar bezitten ongetwijfeld een regionale uitstraling en kunnen het verzorgingsgebied en de attractiviteit van onze stad verruimen”, meent burgemeester Peter Roose (Veurne Plus).

“In Stad Veurne is er al een ruim aanbod aan detailhandel. De totale winkelvloeroppervlakte steeg van 35.266 m² in 2008 naar 47.288 m² in 2021 en dit jaar komt er circa 14.000 m² bij. Hiermee prijkt Veurne op de tweede plaats in de West-Vlaamse ranglijst van winkelaanbod volgens grootte van de stad.”

Grootwarenhuizen

“Toch verschraalde het aanbod aan grootwarenhuizen tot nog slechts twee. Dit blijkt ook uit het feit dat Veurnaars vandaag slechts 60% van hun budget besteden in onze eigen winkels. Vooral dagelijkse levensmiddelen, kledij, schoenen… kopen ze eerder in andere gemeentes. Met de introductie van enkele grote Nederlandse spelers op de Vlaamse markt zullen straks enkele nieuwe grootwarenhuizen het aanbod verhogen en mogelijk de koopbinding en de koopattractie van onze stad versterken.”

Burgemeester Peter Roose. (foto MVO)

“Bij de keuze van het winkelassortiment wordt altijd naar een complementariteit met de binnenstad gezocht. Bepaalde functies, zoals horeca of autonome kleinhandel, zijn strikt verboden in deze zones. Een ander direct effect is de creatie van een 100-tal nieuwe tewerkstellingsplaatsen. Het winkelweefsel in het stadscentrum is de afgelopen jaren versterkt en we merken dat sommigen hun budget liever in buurtwinkels besteden. Met een vestigings- een renovatiepremie en het project ‘Veurne Kweekt’ willen we nieuwe winkeliers aantrekken.”

Middenstand

N-VA-oppositieraadslid Wouter Vanlouwe reageert: “Bedrijventerrein Monnikenhoek is een geschenk dat weinig steden nog te beurt valt. Hoe het stadsbestuur hieraan mee invulling heeft gegeven is een ander verhaal. Het perceel pal in het midden van dit bedrijventerrein, bedoeld voor ruimtebehoevende bedrijvigheid (de nieuwe breekcentrale), naast een drankenhandel, garage, carwash… zal op droge dagen heel wat stof doen opwaaien.”

N-VA-oppositieraadslid Wouter Vanlouwe. (foto MVO)

“Op een andere locatie had dit ook gekund en kon overlast vermeden worden. Het overaanbod van grote winkelketens dat er aankomt zal de plaatselijke middenstand absoluut geen goed doen. De extra werkgelegenheid in de stadsrand is positief, maar het bestuur heeft blijkbaar nagelaten om bedrijven aan te trekken die hoger opgeleid personeel nodig hebben. Het zal de ‘braindrain’ in Veurne niet ten goede komen. Om niet het etiket van onaantrekkelijke industriestad opgeplakt te krijgen moeten ook de invalswegen naar deze diverse zones beter ingericht worden.”

(MVQ)