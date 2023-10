Meeste lijsttrekkers pas bekend op nieuwjaarsrecepties

Ook in Zwevegem bereiden de partijen zich voor op de gemeenteraadverkiezingen van 13 oktober 2024. Daarbij laten ze voorlopig nog niet in hun kaarten kijken. De meeste verwijzen naar de nieuwjaarreceptie van hun partij om de lijsttrekker te weten te komen.

Marc Doutreluingne liet al langer blijken interesse te hebben in een derde mandaat als burgemeester. Vorige week maakte hij dat officieel. “Ik ga inderdaad resoluut voor een derde mandaat. Het werk is nog niet af en het burgemeesterschap houdt mij jong en dynamisch”, liet hij optekenen. Wel krijgt zijn partij een andere naam. Lijst Burgemeester is nu Team Burgemeester geworden. “Team Burgemeester is een lokale partij, onafhankelijk van de nationale of Vlaamse partijrichtlijnen van eender welke Vlaamse partij.”

Eliane Spincemaille liet weten dat CD&V zal deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen onder de vertrouwde naam ‘CD&V’. “Wie de lijst zal trekken… deze primeur is voorbehouden voor onze leden. Los van wie bovenaan op de lijst staat, trekken wij naar de kiezer als één hechte en bekwame ploeg. We hopen zoals in het verleden verder de grootste partij te mogen zijn.”

Jaarwisseling

N-VA Zwevegem liet bij monde van Wim Monteyne weten dat zij ook met een eigen lijst naar de gemeenteraadsverkiezingen trekken. Er is volgens hem ook nog geen lijsttrekker bekend.

Bij Samen! is men er nog niet uit of men wel of niet zal deelnemen aan de kiesstrijd. De partij werd in de loop van deze legislatuur gevormd door Marc Claeys en Marc Desloovere, die zich afscheurden van de toenmalige sp.a. “We zijn nog aan het bekijken of we met een eigen groep mensen naar de kiezer trekken of niet. We hopen tegen de jaarwisseling de knoop te hebben doorgehakt.”, vertelt Marc Claeys.

Bij Vooruit is men er wel al uit. “Wij zullen deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen als Vooruit. De lijsttrekker zullen we bekend maken op onze nieuwjaarsreceptie op 4 februari 2024”, laat Mieke Eggermont noteren.

Van Groen! en Nu.Zwevegem ontvingen we geen antwoord op onze vraag.