Meerderheid beslist: openbare verlichting dooft uur later: “De besparing is enorm en zal nog verder toenemen”

Eén jaar nadat de Damse gemeenteraad besliste de openbare verlichting ’s nachts te doven om te besparen, kwam de kwestie opnieuw op de gemeenteraad. De oppositie wil de beslissing volledig terugschroeven. De meerderheid beslist anders.

Naar aanleiding van de hoge energieprijzen besliste de gemeenteraad eind 2022, met steun van de oppositie, om de openbare verlichting te doven tussen 23 en 5 uur, behalve op vrijdag- en zaterdagnacht. Nu is het tijd om die regelgeving te evalueren en te beslissen of ze wordt verdergezet. Het stadsbestuur liet bij de lokale politie navragen of het doven van de openbare verlichting een effect heeft op de veiligheid, maar daar kwam geen duidelijke conclusie uit.

Inbraken

“Wat betreft diefstallen en inbraak hangt dit nauw samen met de aanwezigheid van rondtrekkende dadergroepen op het grondgebied. Openbare verlichting is hier eerder een randvoorwaarde en is ondergeschikt aan de activiteiten van professionele dadergroepen”, liet korpschef Steve Desmet weten. “Wat verkeer betreft moeten we een onderscheid maken tussen de verschillende doelgroepen. Voor autobestuurders maakt het weinig verschil, voor zwakke weggebruikers des te meer. Deze lopen een een groter risico bij gedoofde verlichting en de kans op ernstige letsels stijgt.”

Schepen van Financiën en Milieu Bart Desutter (CD&V+) liet weten dat voor de eerste acht maanden van het jaar waarin het doven inging er 16.420 euro werd bespaard. “Een lager verbruik heeft ook gevolgen op de andere kosten, waardoor de maandelijkse factuur evenredig zal dalen. Dit is een besparing van maar liefst 40 procent”, zei Desutter.

Dimmen

De meerderheid stelde voor om, nu de energieprijzen gezakt zijn, het doven van de verlichting een uurtje later te laten ingaan, om 24 uur in plaats van om 23 uur. Burgemeester Coens gaf ook nog mee dat eens de verlichting volledig is vervangen door LED-verlichting, het doven door dimmen kan vervangen worden. De oppositie was niet akkoord en wil het nachtelijk doven volledig schrappen.

“De dienstverlening naar de bevolking gaat duidelijk omlaag”, liet Jos Millecam (N-VA) weten. Kelly De Sutter van Damse Belangen liet verstaan dat ze via sociale media een enquête liet uitvoeren waaruit bleek dat 82 procent van de participanten de verlichting ’s nachts terug aan wil.

(PDV)