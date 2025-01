Marleen Prat (CD&V Deerlijk) is nieuw als schepen: “Luisteren naar wat leeft”

Marleen Prat is tijdens deze legislatuur nieuw als schepen van de gemeente Deerlijk. Ze is bevoegd voor sociale zaken, zorg, welzijn, sociale economie, gelijke kansen, Europese zaken, ontwikkelingssamenwerking en wonen. “Ik wil graag tussen de mensen zijn om te luisteren naar wat er leeft en wat hun noden zijn”, omschrijft ze haar aanpak.

Marleen Prat (56) woont samen met haar echtgenoot Marc Dejager in de Schragenstraat. Ze hebben twee dochters, Aline en Leonie. “Ik ben een rasechte Deerlijkse en ben opgegroeid in de Statiewijk”, start Marleen haar verhaal. “Mijn ouders waren Paul Prat, een vlashandelaar, en Marie-Louise Vanleynseele. Ik was nauwelijks drie jaar toen we door de aanleg van de toenmalige E3, de huidige autosnelweg E17, werden onteigend en moesten verhuizen. Na het lager onderwijs in de meisjesschool, enkele jaren Sancta Maria in Deerlijk en verder het middelbaar als opvoedster in Stella Maris in Kortrijk (nu RHIZO Zorgkrachtschool), heb ik verpleegkunde gestudeerd in Huize Aleydis in Waregem. Momenteel werk ik op de afdeling dagziekenhuis van het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes Ziekenhuis in Waregem. Ik ben altijd sterk geëngageerd geweest, onder meer bij de Chiro, de KLJ en het oudercomité. Die betrokkenheid is er nog altijd. Ik ben bestuurslid van het wijkcomité en de werkgroep van ons geboortejaar. Daar heb ik de basis geleerd om te ondernemen en flexibel te zijn. Ook het reilen en zeilen van de gemeente heb ik altijd op de voet gevolgd. De uiteindelijke stap naar de politiek is er in 2012 gekomen op vraag van uittredend burgemeester Claude Croes en Paul Coucke. Ik vroeg wat bedenktijd, en na samenspraak met het gezin besliste ik om de stap te zetten.”

Onverwacht

“Ik behaalde toen 461 voorkeurstemmen en dat was net niet voldoende om verkozen te worden. Ik zetelde wel in de OCMW-raad en volgde in 2016 de overleden Toon Callewaert op als gemeenteraadslid. Tijdens de verkiezingen van 2018 was ik met 585 voorkeurstemmen onmiddellijk verkozen als gemeenteraadslid. In de periode 2019-2024 was ik heel vaak onder de mensen en die aanpak heeft mij alvast geen windeieren gelegd. Ondanks het afschaffen van de stemplicht – in Deerlijk kwam 65 procent stemmen – kreeg ik tijdens de jongste stembusgang 552 bolletjes achter mijn naam gekleurd. Een heel mooi resultaat.

CD&V scoorde fantastisch met 14 op 23 zetels en heroverde de volstrekte meerderheid, wat eigenlijk niemand had verwacht na een legislatuur coalitie. Ik kwam in aanmerking om schepen te worden, heb even getwijfeld, maar niettemin snel beslist om ervoor te gaan. Ik heb mijn werk als verpleegster wel teruggeschroefd naar een halftijdse job. Ik heb het voordeel dat ik in het ziekenhuis gespaard ben van weekendwerk en voluit mijn politiek ambt kan uitoefenen. De eerste bijeenkomsten van het college van burgemeester en schepen zijn inmiddels achter de rug. Ik ben me nog aan het inwerken, maar begin stilaan mijn draai te vinden.”

Luisterend oor

“Ik ben een sociaal beest en de portefeuille die ik toebedeeld kreeg, is me echt op het lijf geschreven. Naast het schepenambt zit ik ook de vergaderingen van het Bijzonder Comité Sociale Dienst voor. Het zijn daar allemaal nieuwe gezichten. Ook dat wordt een hele uitdaging, maar ik werk graag en samen kun je heel wat bereiken. Als verpleegkundige is het dagelijkse kost om mensen een luisterend oor te bieden, voor zowel de jeugd, volwassen als senioren. Die ervaring is alvast een serieuze troef.

Ik vind het heel belangrijk om te luisteren naar de bevolking. Daarom blijft het mijn bedoeling om veel tussen de mensen te zijn, samen te werken met verschillende diensten en zo tot oplossingen te komen. De vrijwilligers zijn een onmisbare schakel in onze maatschappij. We moeten er meer dan ooit zorg voor dragen. De bijstand voor het organiseren van evenementen, het ondersteunen van verenigingen en het verder helpen onderbouwen van kwalitatief onderwijs zijn ook pijlers waaraan ik veel belang hecht.”

Ontspanning

“Ook ontspanning blijft belangrijk. Ik ga naar de bijeenkomsten van Femma en ben bestuurslid van de vrouwenfietsclub De Scheve Guidons. Ik kijk altijd uit naar die wekelijkse fietstochtjes op zondagochtend met vriendinnen. Ook voor een gezellig etentje met familie of vrienden ben ik altijd te vinden. Dit jaar belooft heel druk te worden: mijn schepenfunctie, voor de eerste keer mammie in juni en het huwelijk van onze dochter Aline in augustus. 2025 wordt sowieso een jaar om nooit te vergeten”, rondt Marleen af.