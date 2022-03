Marc Descheemaecker in bestuur N-VA Middelkerke

N-VA Middelkerke verkoos op 27 maart een nieuw afdelingsbestuur. Een opvallende verschijning in dat bestuur is Marc Descheemaecker (66). Descheemaecker is vooral gekend door het feit dat hij van 2005 tot 2013 afgevaardigd bestuurder was van de NLBS en van 2013 tot 2021, voorzitter van de raad van bestuur van Brussels Airport.

Hij was ook van 2014 tot begin dit jaar voorzitter van de raad van bestuur van De Lijn. Politiek is Descheemaeker niet vreemd want in 2014 werd hij door de N-VA voorgedragen als lijstduwer bij de Europese verkiezingen. Hij behaalde 80.000 stemmen, maar werd niet verkozen.

De kans is groot dat Descheemaecker bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen zal opkomen voor N-VA in Middelkerke, maar dit kon men ons nog niet officieel bevestigen. Voorzitter van de N-VA is Patrick Meurice.

“Ik ben van plan om er de komende drie jaar volop voor te gaan en de afdeling verder uit te bouwen” zegt Meurice, “wij willen een afdelingsbestuur zijn dat een eerste klankbord is voor de bezorgdheden van de inwoners.” Ondervoorzitter is Kurt Knockaert. De andere bestuursleden zijn Jan Gebbert, Jamie Wittrock, Brigitte Bauwens en gemeenteraadslid Anthony Goethaels.

