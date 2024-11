Mandaten bijzonder comité voor de sociale dienst bekend in Oostende

De voordrachten voor de leden voor het bijzonder comité voor de sociale dienst in Oostende raakten bekend. Er zitten ook wel nog wat wissels aan te komen.

De gemeenteraad van maandagavond voorziet de eedaflegging van gemeenteraadsleden en de leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD), in de volksmond bekend ‘OCMW-raadsleden’.

Wie vaardigt wie af?

Voor Vooruit Plus (3 mandaten) gaan Sam Vancompenolle, Nancy Moyaert en Maartje Snoeck. Daar worden wel nog wat wijzigingen verwacht in de nabije toekomst. Nancy Moyaert (ook verkozen als gemeenteraadslid) zal voorlopig beide mandaten combineren. Ze heeft ruime ervaring in het BCSD.

Voor Trots op Oostende (2 mandaten) gaan Farhat Mahjor (Groen) voor een periode van 4 jaar en Danick Minne (Open VLD) voor 2 jaar. Zij worden nadien opgevolgd door Gianni Cornette (Open VLD) en Scarlet Opstaele (CD&V). Trots op Oostende moest wel wat springen in de volgorde, maar behoudt netjes de verhoudingen waarbij elke kartelpartner 4 jaar mandaten krijgt.

Bij N-VA (2 mandaten) wordt Ingrid Denys voorgedragen (volledig mandaat) en zal ook Kristof Gesquiere (straks gemeenteraadsvoorzitter) naar het BCSD gaan voor een periode van 2 jaar. Die keuze heeft vooral te maken met zijn ervaring in dat comité. Hij zetelde daar de voorbije legislatuur en moet de nieuwe voorzitter (Sandra Demuynck / N-VA) bijstaan. Later wordt hij wellicht opgevolgd door Thomas Lanssens.

Bij Vlaams Belang kiest gemeenteraadslid Patrick De Vyt voor het mandaat. Hij wordt in de gemeenteraad opgevolgd door Reddy De Mey voor een periode van twee jaar. Later zal Vanessa De Bolle het van de ouderdomsdeken overnemen.

PVDA heeft – omwille van slechts 1 zetel in de gemeenteraad – geen recht op een mandaat in het BCSD. De andere partijen zorgen voor ervaring in het BCSD: Nancy Moyaert, Kristof Gesquiere, Danick Minne en Patrick de Vyt zetelden eerder al in het comité of OCMW-raad. De raadsleden voor het comité leggen ook maandagavond de eed af.