Maaike De Vreese: “Drie West-Vlaamse ziekenhuizen laten het AZ Sint-Jan in Brugge links liggen”

Volgens Vlaams parlementslid Maaike De Vreese (N-VA) heerst er enige ongerustheid in het ziekenhuis AZ Sint-Jan: “Drie andere West-Vlaamse ziekenhuizen hebben hun samenwerking met het AZ Sint-Jan stopgezet en en apart netwerk opgericht. Ook het AZ Sint-Lucas in Brugge voelt zich in de kou gelaten door het AZ Sint-Jan.” Voorzitter Pablo Annys verdedigt in een wederwoord zijn beleid.

“Na de defusie tussen het AZ Sint-Jan in Brugge en het Henri Serruysziekenhuis in Oostende, hebben de ziekenhuizen AZ West (Veurne) – AZ Damiaan (Oostende) en AZ Zeno (Knokke) een apart netwerk opgericht, het MARE-netwerk”, legt Maaike de Vreese uit. “Ze zetten dus de samenwerking met het Sint-Jan stop, om hun eigen netwerk op te starten. Opnieuw laat men dus het AZ Sint-Jan links liggen.

Parking

“Herinneren jullie nog de woorden van Oostends burgemeester Bart Tommelein zes maanden geleden?”, vervolgt de politica. “Hij zei: ‘Oostende is niet de parking van Brugge’. Met deze woorden reageerde hij furieus op uitspraken van Brugs burgemeester De Fauw (CD&V) in verband met de defusie van het AZ Sint-Jan Brugge en het Henri Serruysziekenhuis.”

“Het zou de koppige eigenzinnige houding zijn waardoor het is mis gelopen. Van mijn goede collega en Oostends schepen Bjorn Anseeuw (N-VA) weet ik uit zeer goeie bron dat Oostende het liefst met Brugge had willen samenwerken.”

In de kou

“En opnieuw hoor ik ongerustheid, echt te betreuren”, zegt Maaike De Vreese. “Ook het Brugse AZ Sint-Lukas voelt zich in de kou gelaten. Hoewel het zogenaamd de uitdrukkelijke wens is van burgemeester De Fauw om tot een doorgedreven samenwerking tussen de twee ziekenhuizen te komen, moest men uit de krant vernemen dat het AZ Sint-Jan zal samenwerken met het UZ Gent. Het gesponsord bericht van voorzitter van het AZ Sint-Jan Pablo Annys is elke Bruggeling wellicht opgevallen. Op de vragen van het Sint-Lukas, geen antwoord.”

Schaalvergroting

“Als politica uit de oppositie word ik de laatste tijd wel heel erg vaak met een grote ongerustheid aangesproken over onze Brugse ziekenhuizen. Eén ding is alvast een constante: de artsen zijn op zoek naar doorgedreven samenwerking, daar is er een absolute wil en bereidheid. In eerste plaats tussen de twee Brugse ziekenhuizen.”

“Ze beseffen heel goed dat om efficiënt te werken schaalvergroting noodzakelijk is en in het belang is van de patiënt, hun eerste en voornaamste zorg”, aldus Maaike De Vreese.

Zij doet een oproep aan de politiek verantwoordelijken: “Zet samenwerking voorop. Dit gaat om efficiënte zorg, om besteding van overheidsmiddelen, dit alles in het belang van de patiënt!”

Samenwerking

Pablo Annys, voorzitter van het AZ Sint-Jan Brugge-Oostende AV (AZSJ) reageert alvolgt: “Ons ziekenhuis heeft een cultuur van constructieve samenwerking heeft met talrijke partners. Op vandaag zijn er concreet 134 samenwerkingen, en dit met alle ziekenhuizen van West-Vlaanderen, ziekenhuizen in Oost-Vlaanderen, Brabant, Antwerpen en met de universiteiten.”

“Het AZSJ is een referentieziekenhuis dat al jaren investeert in gesubspecialiseerde zorg. De sterkte van AZSJ is de kwaliteit van de zorg en de toegankelijkheid voor elke patiënt. AZSJ biedt nieuwe geavanceerde diagnostische en therapeutische methodes aan die betaalbaar (en voor sommigen zelfs gratis) zijn. Dit is uniek.”

“AZSJ is een ziekenhuis dat bovendien onder publieke controle staat (via haar verkozen bestuurders), ook dat is vandaag redelijk uniek. Het is mede dankzij deze structuur en het innovatief referentiebeleid van het ziekenhuis dat AZSJ staat waar het vandaag staat. Dat AZSJ een referentierol speelt in de provincie werd inderdaad expliciet bevestigd door UZ Gent. Ook dit is uniek.”

Patiënt

“Wanneer men de woorden “in het belang van de patiënt” in de mond neemt, moet men aanvaarden dat AZSJ een referentierol opneemt omwille van specifieke gesubspecialiseerde en toegankelijke zorg”, vervolgt Pablo Annys. “Indien patiënten (ook in het Brugse) echt ziek zijn of een zware diagnose kregen of pathologie hebben dan kiezen ze duidelijk voor AZSJ (“indien het ernstig is gaan we naar Sint-Jan”). Dit is veelzeggend.”

“Samenwerking met AZ Sint-Lucas is ook de wens van AZSJ, evenwel met respect voor de kwaliteiten en eigenheid van AZSJ. Het lijkt niet correct noch logisch dat AZSJ zou moeten ingaan (omwille van het belang van de patiënt?) op eisende ultimata die niets met zorg voor de patiënt te maken hebben, maar enkel met een perceptie dat een politiek bestuurde instelling per definitie minderwaardig zou zijn dan een privaatrechtelijke vzw en dat de mandaten paritair verdeeld moeten worden ondanks het duidelijk verschil in grootte tussen beide ziekenhuizen. Ter vergelijking: bij de recente fusie van de havens van Brugge en Antwerpen is er ook geen paritaire verdeling van de mandaten.”

Netwerk

“Wat het ziekenhuisnetwerk betreft, stellen we met Maaike De Vreese vast dat de drie kustziekenhuizen ervoor geopteerd hebben om een eigen netwerk op te richten. Tot eergisteren was AZSJ hiervan niet op de hoogte. De toekomst zal moeten uitwijzen of en hoe dit initiatief het belang van de patiënt in de regio dient”, aldus Pablo Annys.