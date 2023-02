Lijsttrekker Vooruit Oostende John Crombez: “Stad moet faciliteren in de plaats van ambeteren”

Vooruit Oostende duidde John Crombez aan als lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Hij wordt de uitdager van Bart Tommelein. “Ja, ik ben kandidaat-burgemeester”, zegt Crombez, die nu het programma uitwerkt en vooral veel Oostendenaars wil ontmoeten. “Een stadsbestuur moet faciliteren in plaats van te ambeteren”, luidt het.

“De timing is logisch en ik zal alleen voor Oostende opkomen en geen kandidaat zijn voor de parlementsverkiezingen van 2024” zegt John Crombez, gevraagd waarom Vooruit nu zijn lijsttrekker heeft aangeduid. “De laatste maanden kreeg ik ook steeds vaker de vraag van Oostendenaars en sympathisanten/leden van de partij of ik zou opkomen. Hiermee is die beantwoord. Ik heb ook geen zin in alleen een campagne met flyers vlak voor de verkiezingen. Ik vertrek liever van bij de inwoners en wil daar mijn tijd voor nemen. Er is ook een andere reden dat we nu, op 20 maanden voor de verkiezingen, al duidelijkheid scheppen. Ik kom veel minder in de media en dat is logisch, want ik ben drie jaar weg uit het parlement. Mensen willen weten wat ik van plan ben en of ik bereid was die kandidatuur op me te nemen.”

Waarop wil je inzetten ?

“We hadden 25 jaar heel veel dynamiek in Oostende onder Jean Vandecasteele en dat moet dringend terugkomen. Er is nood aan een positief project voor Oostende. Ik wil de tijd nemen om, enkel en alleen voor Oostende, in dialoog te gaan met de Oostendenaars over een toekomst voor de stad. Het gesprek met de inwoners is al een tijd bezig. We zijn in de lockdown gestart met ‘Wijkbubbels’, onze babbels in de buurten. Aanvankelijk met acht mensen, maar nadien mocht het met grotere groepen en haalden we tot meer dan 100 mensen op zo’n bijeenkomst. Dat gaan we uiteraard verder zetten.”

Je wil elke Oostendenaar zien. Hoe concreet is dat ?

“Ik wil voor de verkiezingen nog minstens twee keer alle Oostendenaars zien en spreken. Dat betekent dat ik alle straten zal doen. Net zoals we met de partij buiten de verkiezingen hebben gedaan met Jean en Johan. Ik zal dat weer opstarten en heel Oostende bezoeken, om met mensen te praten die hun idee willen geven over de toekomst van Oostende. Daar ga ik ook mijn tijd voor nemen. Het wordt niet het genre huisbezoeken waarbij we snel eens passeren. Ik wil ook de mening van de Oostendenaar kennen en zal met hen in discussie gaan over mijn en hun ideeën over verschillende onderwerpen.”

Met welke boodschap zal je de Oostendenaar bezoeken ?

“Een stadsbestuur moet het leven van de inwoners, mensen die er werken, zelfstandigen en ondernemers zo makkelijk mogelijk maken. En dat zie ik te weinig. Dat gaat over tal van zaken. Als het parkeren bij horecazaken moeilijk wordt, maak je het vooral voor heel wat van de oudere inwoners lastig. Als het verhaal van ‘meer verkeersveiligheid’ vooral betekent dat je meer boetes int, maak je het voor mensen moeilijker. Als je opritten voor huizen laat uitbreken omdat je meer wil vergroenen, creëer je vooral onzekerheid. De zaken bemoeilijken is net het omgekeerde van wat de mensen verwachten van de politiek. Een stadsbestuur moet vermijdbare problemen vermijden. Dat is een bestuurlijke taak. Dit stadsbestuur wil iets doen en voert het uit, zonder rekening te houden met hoe het binnenkomt bij mensen. Als stadsbestuur moet je faciliteren in plaats van te ambeteren. Ik merk ook dat het besturen van de stad vervangen werd door het communicatieve en dat voelen mensen ook.”

Steeds meer lokale lijsten laten de verwijzing naar hun nationale partij achterwege. In 2018 kwamen jullie nog op als ‘Stadsmakers’. Hoe zit dat in 2024 ?

“We moeten vooruit met Oostende en dus zal dat onder Vooruit zijn. Maar er is eigenlijk nog geen beslissing genomen onder welke naam we opkomen maar het zal zeker met Vooruit op kop zijn.”

Je bent dus de uitdager van burgemeester Bart Tommelein. Doet hij dat niet goed ?

“Ach, laat de Oostendenaar maar de evaluatie maken van het huidige stadsbestuur. Ik wil met andere projecten komen. 25 jaar lang is de stad enorm veranderd en zijn er grote investeringen gebeurd. Die dynamiek moet terugkeren in deze mooie stad met een hoek af. Dynamiek betekent dat je initiatief neemt om investeringen aan te trekken, om de inrichting van het verkeer in de straten aan te passen en te zorgen dat het voor de zelfstandigen en ondernemers aantrekkelijk is. En dat is weg. De Oostendenaar zegt dat zelf ook. Het is niet aan mij om de rekening te maken van het huidige stadsbestuur en ik heb ook geen zin in een polemiek daarover. Laat de Oostendenaar maar beslissen.”

Op hoeveel zetels mik je?

“Als je naar verkiezingen gaat, wil je zoveel mogelijk zetels halen. Anders moet je niet meedoen, hé. We zijn de grootste partij in Oostende en willen dat blijven. Het decreet is veranderd en als je de grootste bent, geeft dat een voordeel bij de vorming van een coalitie. Dus wat hier de vorige keer gebeurd is, zou nu niet meer kunnen. Er is ook over de lijstvorming nog niets beslist, enkel dat ik lijsttrekker ben. Na de zomer start de lijstvorming en buigen we ons over de verruiming. Tot dan wil ik inhoudelijk werken. Als ik naar mensen stap, moet ik ook kunnen zeggen wat we willen doen voor de toekomst van de stad. Voor het eerst krijgen we nu al zo vroeg reacties van mensen die hun schouders onder ons project willen zetten.”

Samen met Groen dat nu deel uitmaakt van het stadsbestuur ?

“Iedereen gaat er van uit dat ze getekend hebben voor twee legislaturen. De teksten bestaan en iedereen gaat er ook van uit dat ze dat beklonken hebben, om ons tot 2030 aan de kant te houden. Zij hebben beslist om te besturen zonder de grootste partij. Ik weet niet hoe ze er nu tegenover staan.”

Welke reacties hebt u gekregen op uw lijsttrekkerschap ?

“Enkel positieve. Dat wil ik straks ook doortrekken in een positief en toekomstgericht project, want Oostende moet weer vooruit.”