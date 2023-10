Lijst Burgemeester wordt Team Burgemeester in Zwevegem

Vorig weekend trokken de leden van Lijst Burgemeester op teambuilding. Uiteraard werd er ook gebrainstormd over de toekomst en over de gemeenteraadsverkiezingen 2024.

“Zowel het programma voor een nog sterker Zwevegem, de campagne als de kandidaturen met het oog op een volwaardige en evenwichtige lijst kwamen aan bod”, laat burgemeester Marc Doutreluingne (68) weten.

Op Yvan Nys na, die wel tot de stuurgroep blijft behoren, zijn alle bestaande mandatarissen van de gemeenteraad, OCMW-raad en bijzonder comité sociale dienst opnieuw kandidaat.

Derde mandaat

Burgemeester Doutreluingne gaat resoluut voor een derde mandaat. “Het werk is nog niet af en het burgemeesterschap houdt mij jong en dynamisch. Het is het mooiste mandaat ter wereld, ondanks het sporadische Facebookgeweld. Dit moet je erbij nemen.”

De nieuwe namen en de volledige lijst zullen bekend gemaakt worden in februari. In afwachting wordt Lijst Burgemeester Zwevegem nu Team Burgemeester. “Wij zijn een lokale partij, onafhankelijk van de nationale of Vlaamse partijrichtlijnen van eender welke Vlaamse partij”, besluit Doutreluingne, die zegt ervan overtuigd te zijn dan zij de grootste partij in Zwevegem kunnen worden.