Lieven Cobbaert legt eed af

In de ambtswoning van de gouverneur legde Lieven Cobbaert (Liberaal 2018) de eed af als burgemeester van Ichtegem. Daarmee volgt hij vanaf 1 januari 2022 Jan Bekaert (W.I.T.) op, die sinds het begin van de coalitie in januari 2019 de sjerp droeg.

De machtswissel werd na de verkiezingen in 2018 afgesproken. Jan Bekaert zal in januari de functie van eerste schepen van Lieven Cobbaert over nemen. Lieven Cobbaert (35) is bachelor geschiedenis en haalde een master in beleidseconomie. Hij woont samen met Sandy Vandekerckhove in de Kapelhoek in Eernegem. Samen hebben ze twee dochters, Marie-Julie (5) en Alice (1,5).

Lieven is van Bekegem afkomstig. Hij nam voor de eerste keer deel aan de lokale verkiezingen in 2006, het jaar dat hij zich bij de toenmalige VLD aansloot. In 2009 studeerde hij af en ging aan de slag als parlementair medewerker van Bart Tommelein. Lieven werd adjunct-kabinetschef van Vlaams minister Sven Gatz in 2014 en bleef dat tot 2016 om dan kabinetschef algemeen beleid te worden van Vlaams viceminister-president Bart Tommelein. Nadat Tommelein begin 2019 de nationale politiek inruilde voor het burgemeesterschap van Oostende, kon Lieven weer aan de slag als kabinetschef algemeen beleid van minister Sven Gatz. Dat bleef hij tot oktober 2019, tot een nieuwe Vlaamse regering gevormd werd. Hij is evenwel nog steeds adviseur van Bart Tommelein in het Vlaams Parlement.

Passie voor politiek

“Er werd thuis vaak over politiek gediscussieerd. De interesse voor politiek en beleid hebben ook mijn studies in geschiedenis en beleidseconomie mee bepaald en het werd er ook door aangescherpt”, zegt Lieven Cobbaert. “Ik denk dat de 1.773 voorkeurstemmen die ik in 2018 achter mijn naam kreeg toch een oproep tot verandering waren. Volgens het nieuwe decreet zou ik onmiddellijk burgemeester geworden zijn. Echter, tijdens de coalitiegesprekken met WIT in 2018 wilden we duidelijk maken dat we evenwaardige partners zijn. Zowel WIT als Liberaal 2018 haalden immers elk 7 zetels. Drie jaar geleden had ik nog geen ervaring binnen een schepencollege. Ik combineerde mijn taak op dat moment ook nog met het werk van kabinetschef. De afgelopen drie jaar als eerste schepen waren dan ook zeer verrijkend. Ik heb me goed kunnen inwerken in alle dossiers waardoor ik nu volledig voorbereid ben om de taak van burgemeester op mij te nemen. Ik zal me de komende drie jaar 100 procent in zetten voor onze mooie gemeente Ichtegem en om het ambitieuze meerjarenplan dat we hebben opgesteld maximaal tot uitvoering te brengen.”