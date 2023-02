Liberalen trekken naar de kiezer onder de noemer ‘Bewust’

Open VLD Poperinge gaat met het project ‘Bewust, Vrij en Verruimend’ naar de lokale verkiezingen van 2024. Het wordt de naam van de nieuwe beweging, waaronder de partij zijn schouders zet, richting de volgende verkiezingen.

Een werkgroep, bestaande uit voorzitter Patrick Schatteman, fractievoorzitter Bram Meeuw, gemeenteraadslid Johan Lefever, en bestuursleden Matthias Demuynck en Rik Decapmaker, werkte twee namen met een baseline uit. De eerste was ‘Dialoog’ met als baseline: ’Is altijd beter’; de tweede ‘Bewust’, met als baseline ‘Vrij en Verruimend’. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie, met als speciale gast Senaatsvoorzitter Stephanie D’Hose, mochten alle aanwezigen stemmen voor een van de twee nieuwe namen. En het werd dus de tweede.

Johan Lefever: “In 2012 behaalde Open VLD Poperinge 23% van de stemmen voor de gemeenteraad, in 2018 overtuigden we 26% van de kiezers. Met een nieuw en fris project voor groot-Poperinge willen we in 2024 nog beter doen. We zijn ervan overtuigd dat velen de nood voelen aan een andere aanpak in Poperinge. Daarom willen we voorbij de traditionele politiek, aan een nieuw lokaal project werken.”

“Al een heel jaar zijn we met onze werkgroep aan het brainstormen over namen, baselines en logo’s. In diverse ledengroepen werd, onder de werknaam ‘Positief Project Poperinge’ nagedacht over de actuele politieke situatie, de plaats van de diverse politieke partijen en vooral de lokale toekomst ervan. Omdat we geloven in participatie en dialoog, wilden we de uiteindelijke keuze voor een nieuwe naam overlaten aan al onze leden. En er werd dus gekozen voor ‘Bewust – Vrij en Verruimend’. Het logo van het groene hoppebelletje verwijst naar groot-Poperinge”, zegt Patrick Schatteman.

“Bedoeling is met de ploeg een open ‘centrumbeweging’ te trekken”

Bram Meeuw: “We nodigen iedereen uit om mee te werken aan, en na te denken over dit nieuwe verhaal voor Poperinge, om zo met verruimende ideeën werk te maken van een toekomst waarin het vrije individu centraal staat en er op een bewuste manier keuzes worden gemaakt en accenten worden gelegd in het belang van onze inwoners, verenigingen en ondernemers.”

“Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2024 zijn de mensen niet meer verplicht te gaan stemmen. En de grootste partij neemt het initiatief. Dat zou wel eens kunnen leiden tot een heel andere uitslag. Daarom trekken we, vanuit Open VLD, naar die verkiezingen met een vernieuwde, verruimde beweging. Bedoeling is met de ploeg een open ‘centrumbeweging’ te trekken, positief, en vertrekkend vanuit individuele verantwoordelijkheid, onze blauwe natuur, waar solidariteit, verbondenheid en duurzaamheid centraal staan. We willen geen antipolitiek, geen vakjes denken, geen frontvorming, wel dialoog”, klinkt het bij de werkgroep.

“Slechts 38% van de mensen kiest nationaal nog op basis van de grote ideologieën: christendemocratie, liberalisme, socialisme. Vanuit deze vernieuwing en verruiming gaan we op zoek naar nieuwe mensen. Zij moeten met de enthousiaste ploeg een haalbaar programma uittekenen voor onze stad en zijn unieke deelgemeenten. Nieuwe namen geven we nog niet vrij, de lijst wordt pas bekend gemaakt in juni volgend jaar”, aldus nog de werkgroep.

