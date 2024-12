Leden Bijzonder Comité nemen afscheid

Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober werd niet alleen een nieuwe gemeenteraad gekozen, ook het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst wordt opnieuw samengesteld. Dit comité is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van het OCMW. Wat het Bijzonder Comité moet doen, is vastgelegd in het decreet over het Lokaal Bestuur. Het gaat bijvoorbeeld over de individuele dossiers van maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie. Het Kortemarks Bijzonder Comité bestaat uit een voorzitter en zes leden. Op 27 november namen Mieke Callebert (CD&V), Rosa Mouton (CD&V), Veerle Vanslembrouck (N-VA), Marnik Vanbecelaere (Zeker 8610) en Fernand Verhelst (Zeker 8610) afscheid als lid van het Bijzonder Comité. (JDK/foto JDK)