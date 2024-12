Laatste schepencollege met huidige samenstelling in Anzegem

Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Anzegem hield woensdagnamiddag 4 december haar laatste zitting met de huidige samenstelling.

Voor twee van de zes schepenen houdt het dagelijks bestuur van de gemeente hier op. Yannick Ducatteeuw (Inzet) wisselt de schepenzetel voor een zitje als raadslid in de gemeenteraad vanuit de meerderheidscoalitie Samenéén/Inzet. Christophe Vandererven (Samenéén) zwaait volledig af. Hij kwam bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen niet meer op. “Ik ben fier op de zaken die ik heb kunnen realiseren”, aldus Vandererven. “De volledige vernieuwing op IT-infrastructuur binnen de gemeente en de digitale sprong, zet ik op kop.”

Dat het eerstvolgende college van burgemeester en schepenen met de nieuwe bestuursploeg op donderdagnamiddag zal plaatsvinden, staat al netjes genoteerd in het huishoudelijk reglement van de gemeente. Hoe de installatievergadering van de kersverse mandatarissen verloopt, zien we binnen 24 uur in het Gemeentepunt.