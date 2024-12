Kurt Vanryckeghem stopt na 18 jaar als burgemeester: “Ik wou dit niet tot aan mijn pensioen doen”

Nu 2024 er bijna opzit, valt in Waregem ook definitief het doek over het tijdperk met Kurt Vanryckeghem (59) als burgemeester. Liefst 18 jaar lang stond de populaire burgervader er aan het roer. “De schrik voor het jaar te veel zat erin”, klinkt het.

De beslissing van Kurt Vanryckeghem om ermee te kappen, blijft in Vlaanderen een van de opmerkelijkste vaststellingen van de voorbije gemeenteraadsverkiezingen. Burgemeesters die populair zijn en gezond van lijf en leden, doen dat nu eenmaal niet. Ze gaan in de regel door tot ze er bij wijze van spreken bij neervallen. Maar zo zit de jongste van Jozef Vanryckeghem dus niet in mekaar. Zich krampachtig vastklampen aan de macht, het is niet aan hem besteed. Nooit geweest. Iedereen wist dat ook en toch waren vriend en vijand verrast toen hij twee jaar geleden met de mededeling op de proppen kwam dat hij er eind dit jaar een punt achter zou zetten. Respect dus voor de witte raaf die hij is onder de lokale politieke toppers…

“Ik heb altijd al mezelf voorgehouden dat ik niet tot aan mijn pensioen wilde doorgaan als burgemeester. Bovendien speelde ook mee dat ik bijna alles heb kunnen realiseren wat ik voor ogen had toen ik eraan begon. Ik vond ook dat het tijd was om een jongere collega kansen te geven. Bovendien had ik het toch ook wel gehad met een agenda waarop elke maand opnieuw minstens 25 vergaderingen stonden aangestipt. Mijn partner vroeg me onlangs of ik zin had om te gaan padellen en ik kon zomaar ja zeggen. Dat voelde fantastisch aan.”

Er zit enige ironie in jouw houding in het licht van de bittere tranen die lokale politici elders weenden omdat ze het ambt niet konden behouden.

“Ja, ik weet dat. Ik ben een paar weken geleden nog iets gaan eten met mijn goede vriend Bart Tommelein. Hij moest het in Oostende afleggen tegen John Crombez, die daar de nieuwe burgervader is. Het was pijnlijk om te moeten vaststellen hoe hard hem dat geraakt heeft. Zelf had ik ook wel schrik voor het jaar te veel, iets wat ik per se wilde vermijden.”

Opvallend was dat je over alle partijen heen veel respect genoot. Welke kwaliteiten zijn er nodig om te slagen als de nummer één in een stad?

“Ik denk dat het belangrijk is dat je een ploeg kunt samenhouden en de neuzen in dezelfde richting kunt krijgen en houden. Ik heb er ook altijd goed op toegezien om goede contacten te onderhouden met de oppositieraadsleden. Ik heb vaak gesprekken gehad met politieke tegenstrevers en ze wisten dat ik geen misbruik zou maken van die informatie. Het was ook zeker geen nadeel dat ik geen gezin te onderhouden heb en te allen tijde op alle mogelijke jubilea en kermissen aanwezig kon zijn. De mensen waardeerden dat.”

Toch begon je in 2007 aan je job na een bitse campagne tussen jou en eerste schepen Rik Soens, allebei met een zeer grote achterban.

“Ja, dat klopt. Ik besefte toen ook meteen na die gemeenteraadsverkiezingen dat het belangrijk zou zijn om onderling goede afspraken te maken. Daarom heb ik Rik de maandagochtend na de bekendmaking van de uitslag gebeld met de vraag om eens langs te gaan bij hem thuis in Beveren-Leie. We hebben toen goed gepraat en beslist dat we zouden samenwerken en onderlinge wrok niet zouden laten meespelen. Hij en zijn vrouw Hilde hebben dat alles toen erg gewaardeerd. Uiteindelijk hebben Rik en ik drie legislaturen lang goed samengewerkt. Ik heb trouwens een mooie afscheidsbrief gekregen van hem, met een fles champagne erbovenop.”

Je vader Jozef was in de jaren negentig drie jaar burgemeester, jij kwam daarna. Zit er nog een jonge Vanryckeghem klaar in de coulissen?

“Het leek er even op dat er met Manu Vanryckeghem (zoon van Kurts broer Marc, red.) een potentiële opvolger had kunnen zijn maar hij is zijn leven aan het uitbouwen in het bedrijfsleven. Iemand anders binnen de familie zie ik niet. Met andere woorden de eerstkomende tien jaar zal er zeker geen nieuwe Vanryckeghem opduiken in de gemeenteraad.”

Je verlaat de politiek niet helemaal en wordt provincieraadslid. Maar je hebt ook beroepshalve plannen.

“Ja inderdaad, ik heb een vennootschap opgericht en ik ga als een soort van tussenpersoon projectontwikkelaars en investeerders ondersteunen in hun begeleidingsweg naar de gemeentebesturen. Ik ben al voorzichtig gestart maar ga er pas volledig tegenaan vanaf begin januari.”

Tot slot: waar ben je het meest aan gehecht in ‘jouw’ Waregem?

“Dan zijn dat toch de Waregem Koerse Feesten, die we in de voorbije legislaturen voort hebben kunnen uitbouwen tot een event dat een hele week duurt. Ik ga er bij de volgende editie met evenveel plezier naartoe gaan maar dit keer zonder strakke agenda die van uur tot uur vastligt…”