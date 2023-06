Kurt Lycke en Guy Brunet starten nieuwe politieke partij in Brugge: L99

Zo’n zestien maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen dient een geheel nieuwe politieke partij zich aan in Brugge: ‘L99 – Democratisch & Neutraal’. Het is het geesteskind van militair op medisch pensioen Kurt Lycke (50) en horeca-ondernemer Guy Brunet (58). “Wij willen goeie ideeën verzamelen, over de ideologische grenzen heen”, klinkt het. “Te starre ideologie en particratie doet de politiek vastlopen.”

Zondag 13 oktober 2024 mag nog veraf lijken, maar de kieskoorts in politiek Brugge neemt toch al flink toe. De christendemocraten van burgemeester Dirk De fauw trekken met een gewijzigde naam naar de kiezer, die uiteindelijk te lang blijkt voor de stemcomputers. De Brugse liberalen presenteren zich als ‘VOOR BRUGGE’ en zorgen zo mogelijk voor verwarring met de Brugse socialisten van ‘Vooruit’ (Vooruit Brugge dus…). Tot daar toe blijven het stijl- en vormwijzigingen binnen de bekende politieke families, maar met L99 – ondertitel Democratisch & Neutraal – maakt een geheel nieuwe partij zich klaar om naar de gunst van de kiezer te dingen.

Militair

De initiatiefnemers zijn Kurt Lycke en Guy Brunet. Lycke stelt zelf dat zijn jeugd zich kenmerkte door rebellie, kwajongensstreken en een turbulente schoolperiode. “Daarna koos ik ervoor om toe te treden tot het Belgisch leger en ging ik bij de landmacht infanterie. Na een ernstig ongeval tijdens een oefening in opdracht van defensie – waarbij ik in een jeep een slagboom pal in het gezicht kreeg – kwam er een einde aan mijn loopbaan en werd ik als ‘militair invalide’ aan de kant geschoven in het pensioenstelsel”, stelt voorzitter Kurt Lycke zichzelf voor. “Toch wilde ik maatschappelijke relevant blijven en ik engageerde me in diverse sociale verenigingen. Ik was ook lid van de politieke beweging Brugse Burger Beweging, waarmee we uiteindelijk in 2018 toch niet naar de kiezer trokken.”

“We zijn er allebei van overtuigd dat Brugge veel beter bestuurd kan worden”

Guy Brunet was in het begin van zijn loopbaan actief als zaakvoerder van de familiale drukkerij Brunet in Sijsele en ontwikkelde zich later als horeca-ondernemer. “Wij hebben elk een geheel andere achtergrond – ikzelf ben goed bekend met de noden van ondernemers en Kurt is vanuit zijn ervaringen heel nauw betrokken bij het sociale aspect – maar we zijn er allebei van overtuigd dat Brugge veel beter bestuurd kan worden”, zegt ondervoorzitter Guy Brunet. “Wij willen goeie ideeën verzamelen, én die ook uitvoeren, over de ideologische grenzen heen. Te starre ideologie en particratie doet ook in Brugge de politiek en dus het bestuur vastlopen. Wij willen afstappen van het links-rechts-gedoe. Breng jij als persoon of partij een goed initiatief naar voren dat goed is voor de Bruggeling en draagbaar voor de stadskas, dan steunen wij zo’n initiatief ten volle, ongeacht van wie of welke partij het komt. Dat is net wat we vandaag missen. Meer samenwerking is toch maar ‘Logisch’ en we denken dat we met ons project kunnen appelleren aan ‘99’ procent van de mensen, vandaar dus de naam.”

Burgerparticipatie

“Als je ons vraagt naar de belangrijkste drie zaken die in Brugge aangepakt moeten worden? Het begint alvast met meer burgerparticipatie en democratie. In Brugge staat burgerparticipatie echt nog in de kinderschoenen. In de gemeenteraad worden de leden van de oppositie veel te vaak buitenspel gezet”, vult Kurt Lycke aan. “We willen ook een krachtig sociaal beleid, zeker ook voor alleenstaande ouders en werkende gezinnen met een laag inkomen die voor allerlei premies tussen wal en schip vallen. En op het vlak van economische ontwikkeling voor Brugge moet er een vermindering komen van de kosten voor inwoners en ondernemers. We pleiten voor een strikte controle van de uitgaven en zelfs voor een grondige audit van alle onderdelen van de lokale overheid om allerlei onnodige verliezen een halt toe te roepen. Later komen we nog met meer praktische voorstellen. We willen niet alles in één keer prijs geven…”