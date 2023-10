Kortrijk spendeert jaarlijks 80 miljoen aan zorg en opvang

Sinds de stadscoalitie in 2019 aan zijn tweede legislatuur begon, spendeert het jaarlijks gemiddeld 275,7 miljoen euro. Dat blijkt uit een data-onderzoek van De Tijd. De uitgavenposten zijn wijdverspreid: van mobiliteit over vrijetijdsbestedingen tot zorg en opvang.

Vooral naar die laatste post vloeit veel kapitaal. 30% van wat de stadscoalitie jaarlijks uitgeeft gaat naar het domein zorg en opvang. Denk dan aan het betalen van het zorgpersoneel, het onderhoud van de infrastructuur, maar ook initiatieven zoals de nagelnieuwe Deelfabriek (prijskaartje van 6 miljoen euro) en de zorgcampus in opbouw aan de Condédreef (iets minder dan 33 miljoen euro).

“Dat Kortrijk het dan met 30% nog beter doet dan het gemiddelde van de 13 centrumsteden, toont aan dat we ook in deze beleidsperiode opnieuw sterk investeren in een kwalitatief en uiterst betaalbaar zorgaanbod en een ambitieus sociaal beleid,” legt schepen van Sociale Zaken Philippe De Coene (Vooruit) uit.

“Op vlak van sociaal beleid pionieren we door onze sociale dienst om te vormen tot een versterkt team Wijkgericht Sociaal Werk, zetten we sterk in op aanvullende steun voor een ruime doelgroep van mensen waaronder ook de lagere middenklasse, er is het volksrestaurant VORK, Kortrijk is een koploper qua gebruikers van een UiTPAS met kansentarief, Kortrijk bundelt de krachten met regio binnen W13, enzovoort,” vervolgt hij nog.

Uit het rapport blijkt dus dat Kortrijk sinds 2019, de start van de nieuwe ambtstermijn, jaarlijks gemiddeld 275,7 miljoen euro spendeert. 28,6 procent daarvan gaat in Kortrijk naar de lonen van het gemeentepersoneel en de pensioenen van voormalige ambtenaren en politici. Dat lijkt veel, maar is eigenlijk een pak minder dan het Vlaamse stedelijk gemiddelde, daar liggen dergelijke uitgaven gemiddeld op zo’n 39,8% (!).

Merkelijk minder uitgaven aan onderwijs

Een grote uitgavenpost in Kortrijk zijn de investeringen en vaste kosten in ‘vrijetijdsbestedingen’. Een ruim begrip dat onder andere het onderhoud van culturele- en sportcentra omvat, maar evengoed ook de werkingskosten van de vele Kortrijkse jeugdbewegingen. In totaal gaat 15% van de totale koek naar de ‘ vrijetijdsbestedingen’, hoger dan het Vlaamse gemiddelde. Ook hoger dan gelijkaardige steden liggen de Kortrijkse uitgaven voor wonen, ruimtelijke ordening en nutsvoorzieningen met 6%.

Het geld dat daaraan uitgegeven wordt kadert grotendeels binnen het “Woonplan Kortrijk’ ’, waarmee het een antwoord wil bieden op de belangrijkste toekomstige demografische uitdagingen van de woningmarkt. Denk maar aan de investeringen in sociale woningen, het opschroeven van de woonkwaliteit in Kortrijk of de aankoop van groene ruimte in functie van de bouwshift.

Een opmerkelijke post waar Kortrijk minder aan uitgeeft dan de andere Vlaamse steden is onderwijs. Niet dat Kortrijk het onderwijs in een verdomhoekje duwt. Allesbehalve zelfs, de Kortrijkse scholen konden deze legislatuur al rekenen op 35 miljoen euro aan subsidies om hun infrastructuur op te smukken .

Toch blijkt uit het financiële rapport dat slechts 2%, ofwel 5,6 miljoen euro per jaar, naar onderwijs vloeit. In gelijkaardige steden gaat het toch om 7%. “Wij hebben slechts een zeer beperkt gemeentelijk onderwijs, wat een serieuze financiële impact heeft. Dat betekent dat de meeste uitgaven in flankerend onderwijsbeleid zitten (wat valt onder sociale uitgaven, red.),” verklaart schepen van Onderwijs Kelly Detavernier (N-VA).

Met 5 procent van de uitgaven is het budget voor groenbeheer en lokale klimaatplannen in Kortrijk kleiner dan het Vlaamse gemiddelde. De voorbije vier jaar ging het in Kortrijk om gemiddeld 14,6 miljoen euro per jaar.In 9 op de 10 Vlaamse steden is het aandeel van de uitgaven voor ondernemen, werken en de lokale economie het kleinst.

Dat is in Kortrijk niet anders, jaarlijks pompt het zo’n 3 miljoen euro, omgerekend één luttele procent, in de lokale economie, bijvoorbeeld om het winkelwandelgebied op te kalefatere n. Al worden zo’n uitgaven vaak nog aangevuld met budgetten uit andere uitgavenposten. Ook wat betreft de uitgaven in mobiliteit scoort Kortrijk in de middenmoot. Jaarlijks gaat zo’n 7% van de koek naar mobiliteitszaken zoals het heraanleggen van straten of projecten zoals de invoering van elektrische deelbakfietsen- en wagens.

Cruciale jaren

Nu de verkiezingen steeds dichterbij komen, plant de stadscoalitie nog enkele grote investeringen om mee uit te pakken richting de kiezer. Ook noodgedwongen verschuivingen door vergunningskwesties bijvoorbeeld zijn daar ook niet vreemd aan. Waar er sinds 2019 gemiddeld 275,7 miljoen euro per jaar gespendeerd werd, plant Kortrijk in 2023 volgens de meerjarenbegroting nog eens 671,2 miljoen euro uit te geven. Belangrijke projecten zijn onder meer het realiseren van de Groene Verbinding, de verdere heraanleg van de verlaagde Leieboorden en het stationsproject.

Deze cijfers zijn afkomstig van De Tijd en de BBC-analysetool van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

