Knokke-Heist zet met vernieuwd merkverhaal volop in op kwaliteit

Het gemeentebestuur van Knokke-Heist onthulde vrijdagmiddag haar nieuwe branding. Burgemeester Piet De Groote stelde vol trots het nieuwe logo voor en de uitwerkingen van de vernieuwde merkidentiteit. De rebranding kwam er na een samenwerking met het creatieve kantoor SKINN. SKINN heeft een uitgebreide experstise op vlak van rebranding van merken en regio’s.

De meest opvallende nieuwigheid van de nieuwe, goed doordachte merkstrategie is het gloednieuw logo van Knokke-Heist. Sinds de jaren tachtig positioneerd Knokke-Heist zich met een logo, met een zon die in een golf zakt, in de volksmond de ‘slak’ genoemd. “Omdat Knokke-Heist een moderne badplaats is die kwaliteit hoog in het vaandel draagt, wil de gemeente dit ook visueel uitstralen”, aldus burgemeester De Groote. “Daarom was het oude logo dringend toe aan een upgrade of een rebranding zoals men dat in marketingtermen omschrijft.”

“Een sterk merk vraagt om een al even sterk logo. Een logo dat Knokke-Heist tot leven brengt in eender welke vorm van communicatie. Het nieuwe logo bestaat uit de naam Knokke-Heist en een embleem, een waaier, die voor verbinding zorgt. De kenmerkende waaier telt vijf uitlopers die voor de vijf wijken staan die de gemeente telt: Heist, Duinbergen, Knokke, het Zoute en de Polders (Ramskapelle, Westkapelle en het Zwin.) Deze wijken staan volledig los van de wettelijk bepaalde deelgemeentes. Elke wijk biedt eigen, bijzondere plekken en ervaringen. Die waaier aan verschillende belevingen wordt voornamelijk met specifieke fotografie in de verf gezet en kan nu op een consistente manier naar voor worden gebracht. Zo kunnen zowel inwoners als bezoekers de sfeer en het gevoel van Knokke-Heist ervaren. En uiteraard kon ook een knipoog naar het oude logo met haar golven en zon niet ontbreken. Men kan ook het nieuwe logo herkennen aan een ondergaande zon aan de horizon.”

Geen extra budget

“Maar een rebranding is meer dan enkel een nieuw logo. Vanaf nu kan je overal in onze gemeente de nieuwe identiteit spotten. De gemeentelijke en toeristische websites en de sociomediakanalen krijgen bovendien een facelift. Ook het gemeentepersoneel en de gemeentelijke gebouwen worden letterlijk in een nieuw en fris jasje gestoken. De nadruk ligt wegens economische redenen op een gefaseerde uitrol. De kosten van deze rebranding worden verspreid over twee jaar binnen de bestaande budgetten. Er wordt geen extra budget vrijgemaakt.”

“De gemeente Knokke-Heist stapt met deze vernieuwde merkstrategie de toekomst tegemoet en die is digitaal, online en steeds in beweging. Knokke-Heist leeft op het ritme van de zee. Ook voor het kleurenpalet werd de inspiratie gevonden binnen onze gemeentegrenzen. Men herkent de eindeloze blauwe hemel, het oranje van de villadaken, het roze van het Lichttorenlein, de zandkleur van het strand en het groen van de polder en de Zwinvlaktes. Kortom Knokke-Heist ademt schoonheid en al de details inspireerden een uniform kleurenpalet waarmee we onze gemeente in de markt zetten.”