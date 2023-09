Klimaatfonds Leiedal stelt eerste projecten en sponsor voor in RHIZO College Zwevegem: “Laatste dagen hebben nogmaals bewezen dat we zorg moeten dragen voor het klimaat”

Het klimaatfonds Leiedal, dat vorig jaar werd opgericht, heeft er een succesvol eerste halfjaar op zitten. Het fonds werd opgericht om initiatieven die ons klimaat vooruit helpen en de omgeving in Zuid-West-Vlaanderen leefbaarder maken financieel en inhoudelijk te steunen. In de RHIZO-school te Zwevegem werd de eerste sponsor, het bedrijf Snowball uit Harelbeke, officieel voorgesteld.

Wout Maddens, de voorzitter van Intercommunale Leiedal, opende de persconferentie met een toespraak die het belang van het Klimaatfonds nogmaals onderstreepte: “Onze leefomgeving is ons kostbaarste bezit en dat weten we. Toch komt die steeds meer onder druk te staan. Niet enkel overheden, maar ook burgers, verenigingen, organisaties, bedrijven, etc. kunnen de klimaatverandering tegengaan of ons alleszins weerbaarder maken voor de gevolgen ervan. Net daarom riep Leiedal, samen met het Streekfonds West-Vlaanderen en 11 verschillende gemeenten uit de regio in december vorig jaar het fonds tot leven.”

De 11 participerende gemeenten zijn: Anzegem, Avelgem, Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wevelgem en Zwevegem

Niet toevallig vond in die laatste gemeente de persconferentie plaats: van de drie projecten die Leiedal momenteel ondersteunt, komen er twee uit Zwevegem en daar is Marc Doutreluingne, Zwevegems burgervader (Open VLD), fier op: “Ik geloofde van meet of aan in het Klimaatfonds. Het maakt me dan ook bijzonder trots dat twee van de eerste drie initiatieven uit onze gemeente komen.”

3 projecten

Een eerste Zwevegems project is de samenwerking tussen RHIZO College Zwevegem en Natuurpunt Zwevegem. Het is de bedoeling dat de biodiversiteit in het nabije Smalspoorbos terug groeit door de aanplanting van duizend bomen, het blootleggen van een ondergrondse beek en wandelpaden. Het andere Zwevegemse project waar Doutreluingne op alludeerde, is de groepsaankoop van regentonnen die door de gemeente zal worden georganiseerd. De organisatie liet weten dat de actie alleszins al een groot succes is en dat geïnteresseerden zich snel zullen moeten melden als ze nog een regenton willen. De eerste aankoop is immers beperkt tot 50 stuks.

Het derde project dat al goedkeuring heeft gekregen is de herwaardering van het natuurgebied De Leerse in Rekkem (Menen). Door het project, dat een samenwerking is tussen Natuurpunt Kortrijk, Refu Interim en PTI Kortrijk, zal de biodiversiteit ook in dit gebied stijgen. Ondertussen wacht er ook een vierde project op goedkeuring van de jury.

Sneeuwbaleffect

Het Klimaatfonds is niet enkel in het leven geroepen om projecten te organiseren, er is uiteraard ook financiële steun nodig om alles te bewerkstelligen. Daarom kon de organisatie met trots hun eerste sponsor Snowball, een cleantech hub gevestigd in het Evolis Business Park van Harelbeke, voorstellen. Stefan Grosjean, co-founder van het bedrijf, legt uit waarom Snowball het fonds steunt: “Klimaatverandering is vandaag de dag de realiteit. Dat hebben de laatste dagen ook bewezen (Grosjean doelt naar alle waarschijnlijkheid op de aardbeving in Marokko en de overstromingen in Libië, red.). Wij willen met deze sponsoring geheel volgens onze naam een sneeuwbaleffect genereren en andere bedrijven stimuleren om hetzelfde te doen.”