Kinderziektes bij vrijetijdscentrum Zomerloos stap voor stap weggewerkt

Vrijetijdscentrum Zomerloos is officieel in gebruik genomen. Oppositiepartij Samen Gistel is vragende partij voor extra fietsenstallingen. Momenteel staan er naast de sporthal en de recreatiezone 28 fietsbeugels en naast de ingang van het vernieuwde Zomerloos nog eens acht.

Gewezen Groen-raadslid Andy Versyck polste al eens naar beugels voor fietsen, iets wat Samen Gistel nog eens herhaalt. Burgemeester Gauthier Defreyne (Team Burgemeester) stipt aan dat er nog eens acht fietsbeugels op komst zijn, goed voor een investering van zo’n 2.000 euro. Vermeulen polst ook naar een mogelijke overdekte fietsenstalling. “Maar die zal een stuk duurder uitvallen. Als we hiervoor zouden kiezen, moeten we dat meenemen in de meerjarenplanning en is een installatie ten vroegste voor 2026.”

Raadslid Wouter Stael vermeldt dan weer enkele “bouwtechnische en logistieke mankementen”. Het gaat dan bijvoorbeeld over kleine aanpassingen in de keuken of een losliggende tegel. “De verschillende percelen van de werken worden apart opgeleverd in plaats dat het hele gebouw in één keer wordt opgeleverd”, duidt schepen Philip Struelens (Team Burgemeester). “Het voordeel is dat we het gebouw zo al in gebruik konden nemen en intussen kinderziektes kunnen wegwerken.”

Niveauverschil

Raadslid Annie Cool verwees naar een niveauverschil tussen de nieuwe parking en het voetpad voor het gebouw, maar dat wordt volgens schepen Geert Deschacht (Team Burgemeester) ook aangepakt. Deschacht zal met nutsmaatschappij Fluvius ook kijken om de verlichting van de parking langer te laten branden dan nu 23 uur het geval is. Verder stipt Jonas Staelens ook de beperkte ontvangst van het 4G- en 5G-netwerk aan. “Dat was vroeger al een probleem, maar is door de strenge isolatienormen en dik beton nog verergerd”, aldus Defreyne. “Onze dienst ICT heeft een plan opgemaakt om op het dak signaalversterkers te plaatsen.”

Ook een lek in het dak van de ‘oude’ evenementenhal wordt aangepakt. (TVA)