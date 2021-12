Kickstart@Polderhalle in Diksmuide werd een flop

Op de gemeenteraad vroeg raadslid Kurt Vanlerberghe (Vooruit) een evaluatie van Kickstart@Polderhalle. Met slechts 25 aanwezigen bleek dit evenement een flop. “Dit toont aan hoe moeilijk het is om een aanbod te ontwikkelen voor een jeugdige doelgroep”, verdedigt schepen Marc De Keyrel (CD&V) zich.

Het evenement Kickstart@Polderhalle vond plaats op zaterdag 30 oktober om de opening van de Polderhalle in de verf te zetten. “Het aantal aanwezigen werd vooraf geschat op 500. Het werden er uiteindelijk 25”, weet Kurt Vanlerberghe.

“En dat met zo’n reuzebudget. Van een foute inschatting en casting gesproken. Dit evenement gold als alternatief voor Sunbeam. Maar Sunbeam richt zich op een zéér jong publiek. Wanneer je dan Ertebrekers van Filip Kowlier programmeert als trekker, moet je niet verwachten dat hier veel jongeren op afkomen. Ieder bestuurslid van een jeugdvereniging die zo’n resultaten zou kunnen voorleggen, zou zijn matten mogen oprollen. Niet echter bij het bestuur van de stad. Hier wordt geen verantwoordelijkheid opgenomen. En ondertussen betaalt schepen Marc De Keyrel (CD&V) verder zijn 2.500 euro huur per maand voor een loods die volgens de planning in 2024 toch dicht gaat”, klonk het.

Ouder publiek

Marc De Keyrel gaf op de gemeenteraad toe dat hij er ook meer van verwacht had. “Ondanks de promotionele inspanningen bleek dit programma bij de jongeren niet aan te slaan”, aldus de schepen. “De hits van Ertebrekers van twee jaar geleden bleken bij dat publiek al lang vergeten.”

“Uit een rondvraag in de regio is gebleken dat Ertebrekers momenteel een ouder publiek aantrekt. In Diksmuide kwam ook dat publiek niet opdagen omdat het event bij ons als ‘jongerenevent’ werd gepromoot. De prijs van 8 euro in voorverkoop en 10 euro aan de deur zou ook een obstakel zijn. Dit evenement toont aan hoe moeilijk het is om aanbod te ontwikkelen voor een jeugdige doelgroep. Een echte fuif blijkt wel nog aan te slaan.”

De lancering van de Polderhalle noemt de schepen wél een positief verhaal. “Chiro Woumen en KSA Torenwacht, die de Polderhalle hebben gebruikt, zijn laaiend enthousiast over deze locatie. Van eind oktober 2021 tot eind juni 2022 zijn er negen reservaties, waarvan twee in optie. Eén evenement werd geannuleerd wegens de huidige dramatische coronacijfers.”

(KPL)