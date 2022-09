Karin Robert (Groen): “Onveiligheid kan in Brugge toenemen als de straatverlichting vroeger gedoofd wordt”

Steeds minder meisjes spelen op straat. Volwassen vrouwen lijken openbare plaatsen te vermijden. Blijven ze liever thuis of is er meer aan de hand? Hoe zit dit eigenlijk in Brugge? De partij Groen vraagt zich af of de onveiligheid in Brugge niet zal toenemen, als de Stad beslist om de straatverlichting in de rand vroeger te doven om energie te besparen.

“Sinds 2008 is het aantal meisjes dat buiten speelt sterk gedaald. Vooral oudere meisjes tussen 10 en 14 jaar zie je steeds minder op straat. Dat blijkt uit het buitenspelonderzoek van Kind en Samenleving, dat in 2020 werd herhaald”, zegt Karin Robert, gemeenteraadslid voor Groen in Brugge. Eén van de oorzaken is de inrichting van de openbare ruimte. Niet enkel meisjes voelen zich niet echt thuis in de openbare ruimte, ook volwassen vrouwen hebben het moeilijk.”.

Vrouwvriendelijker

“Begin mei dit jaar lanceerde de stad Brussel een oproep waarbij organisaties projecten konden indienen om na te denken over hoe de stad openbare ruimtes vrouwvriendelijker kan maken. De weerhouden organisaties mogen hun plan dit najaar uitwerken, vervolgt Karin Robert.

“Ook de stad Gent maakt hier werk van en slaat de handen in elkaar met Plan International om van Gent een veiliger plaats te maken met het Safer Cities project. In dit project is het gevoel van veiligheid belangrijk. Zo kunnen verlichting, een inrichting die de zichtbaarheid bevordert en voldoende sanitair meehelpen om meisjes, vrouwen op hun gemak te stellen.”

“Maar Brugge zal straks door de energiecrisis de straatverlichting in de rand vroeger doven. Ook Fluvius is voorstander om de verlichting te doven. Komt er een uniform doofbeleid in Vlaanderen, in Brugge? “Dan moet toch rekening worden gehouden met veiligheid!”

Avondlijnen

Karin Robert laakt dat De Lijn de routes van zijn avondlijnen aangepast heeft: “Sommige avondlijnen bedienen dus niet meer alle straten in bepaalde wijken zoals ze dit vroeger wél deden. Male is daar een vroobeeld van. Daardoor zijn bepaalde haltes nu verder verwijderd van thuis voor de passagiers.”

Karin Robert.

“Voor oudere vrouwen geeft dit een onveilig gevoel. Ze moeten immers te voet langer stappen en zijn langer onderweg naar huis van de bushalte van de avondlijn. Zeker ’s avonds na een avondje cultuur in het centrum van Brugge. Het aanvullend doven van de straatverlichting kan dit onveilig gevoel net groter maken.”, zegt Karin Robert.

Onderzoek

Het groene gemeenteraadslid vraagt om een onderzoek om het (on)veiligheidsgevoel van meisjes en vrouwen in Brugge te meten: “Het zou goed zijn om te weten waar meisjes, vrouwen zich onveilig voelen en waarom en hoeveel. Ook is een doordachte planning in verband met het doven van de straatverlichting aangewezen. We moeten het veiligheidsgevoel behouden: in parken, pleinen, bepaalde routes die mensen stappen vanaf een bushalte.”

“Als er een uniform doofbeleid komt in Brugge, dan dus graag planmatig én met aandacht voor veiligheid. Het onveiligheidsgevoel bij bepaalde groepen: meisjes, vrouwen, ouderen neemt toe bij het doven van de verlichting. Dit kan een sociale en culturele armoede veroorzaken én eenzaamheid bij de ouderen.”