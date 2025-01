Jurgen Vandamme verkozen tot nieuwe CD&V-voorzitter in Ingelmunster

Op zondagmiddag hield Spoor een nieuwjaarsreceptie in het stationsgebouw in Ingelmunster. Tijdens dit gezellig samenzijn konden de aanwezige CD&V-leden ook een stem uitbrengen voor een nieuwe voorzitter.

Enkele maanden voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2024 nam Sabine Lampaert het roer over als CD&V-voorzitter in opvolging van Frederick Desplenter. Toen zei Sabine al dat het maar tijdelijk was en dat ze zeker geen kandidaat zou zijn voor de volgende CD&V-bestuursverkiezingen. De Ingelmunsterse CD&V-leden konden hun stem uitbrengen en kozen voor de veertiger Jurgen Vandamme uit de Krekelstraat in Ingelmunster. De jeugdverantwoordelijke is Kaat Neerinck en de seniorenverantwoordelijke Marcel Dendauw.