Jurgen Mestdagh algemeen directeur fusiegemeente: “Vooral veel geluisterd”

Een van de belangrijkste opdrachten van de fusie-operatie tussen Wingene en Ruiselede is het in elkaar schuiven van twee verschillende personeelskaders. In totaal moet een 150-tal personeelsleden in het nieuwe Wingene de juiste functie en plaats krijgen, een kerntaak van algemeen directeur Jurgen Mestdagh. Hoe is het mogelijk dat zo’n ingewikkelde operatie quasi rimpelloos is verlopen? “We hebben vooral veel geluisterd”, reageert Mestdagh.

Als algemeen directeur is Jurgen Mestdagh zowel het hoofd van het personeel, de brugfiguur tussen administratie en schepencollege en de secretaris van alle bestuursorganen. Alleen al in voltijdse functies moeten 29 personeelsleden van Ruiselede ingepast worden in het kader van de 112 mensen in Wingene. Met inbegrip van deeltijdse jobs en nog openstaande vacatures gaat het hier om 150 tot 160 ‘koppen’. Als je beseft dat hierin – door de fusie – onder meer dubbele functies zitten, gelijkaardige jobs met verschillende contracten en verloningen en plots overbezette en onderbezette diensten, kan je zonder meer spreken van een redelijk ingewikkelde puzzel. Toch zijn de resultaten ronduit indrukwekkend. “Alle personeelsleden blijven in dienst”, wist Mestdagh tijdens de laatste gemeenteraad in Wingene te vertellen. “Slechts 1 functie werd geschrapt, maar vervangen door een functie op een hoger niveau. 80 procent van het personeel kan dezelfde job blijven uitoefenen. In 20 procent gaat het dus om nieuwe of gewijzigde functies. “

Hoe harmoniseer je zoveel verschillende functies, arbeidsvoorwaarden en verloningen?

Jurgen Mestdagh: “Om een doeltreffend eenvormig kader te scheppen, moet je als fusiegemeente eerst weten waar je speerpunten liggen en werken aan een gezamenlijk doel binnen een strategisch meerjarenplan. Het nieuwe Wingene wil vooral de dienstverlening verbeteren voor de gemeenten Wingene, Zwevezele en Ruiselede. Voor de verschillende functies en verloningen hebben we een gespecialiseerd neutraal adviesbureau onder de arm genomen. Gelukkig hadden zowel Wingene als Ruiselede een behoorlijk onderbezet personeelskader met relatief weinig doublures, wat het allemaal iets makkelijker maakte. Elke functie werd gewogen, elk personeelslid mocht zijn of haar wensen en ambities vertellen. Zo krijg je de nodige puzzelstukken, om de hele puzzel samen te leggen.”

Iedereen verwacht dat je met een fusie bijvoorbeeld kan besparen op personeel en werking. Maar dat klopt niet?

“Helaas. Dé grote uitdaging is dat we binnen de fusiegemeente zoveel mogelijk mensen aan boord willen houden, het managementteam (MAT) willen versterken, willen beschikken over méér expertise, de hiaten in het personeelskader moeten kunnen invullen en dat dat alles niet méér mag kosten dan voordien. Zo hebben we bijvoorbeeld kunnen besparen op de ondersteunende diensten, maar daarmee hebben we de afdeling Mens versterkt. Mensen vergeten wel eens dat na een fusie veel hetzelfde blijft. Het grondgebied wordt niet kleiner en het aantal inwoners evenmin.”

Wat zal volgens u het grote voordeel worden van zo’n eengemaakt personeelsbestand?

“Vooreerst zal het aantal eenmansdiensten fel verminderen. Ruiselede bevond zich op dat vlak in een kwetsbare positie. Pas op, chapeau voor wat het gemeentebestuur van Ruiselede de voorbije jaren heeft gepresteerd! Maar we gaan in de fusiegemeente Wingene zowel inzake dienstverlening, professionalisering, middelen en expertise grote stappen vooruit zetten. Inwoners en verenigingen zullen veel beter ondersteund worden.”

Hoe overtuig je het gemeentepersoneel van Ruiselede dat we hier met een fusie te maken hebben en niet met een overname?

“Een overname verloopt vaak negatief. Dan wordt alles je werkelijk door de strot geramd. Dat is hier absoluut niet het geval. We kennen de bezorgdheden en gevoeligheden die er in Ruiselede leven. Ons vertrekpunt is, om iedereen met het nodige respect te behandelen en de nodige kansen te geven. Vandaar dat we vooral veel naar het personeel geluisterd hebben. Daar begint alles mee.”