Jos Goethals stopt na 22 jaar als schepen: “Strijd tegen wateroverlast is belangrijkste realisatie”

Jos Goethals (CD&V) kondigde half september eerder onverwacht aan te zullen stoppen als schepen. Begin volgend jaar wordt hij opgevolgd door partijgenoot Steven Kindt. Jos was 22 jaar onafgebroken schepen en blijft nog tot eind 2024 als gemeenteraadslid zetelen. Hij zal dan exact 30 jaar deel hebben uitgemaakt van de gemeenteraad.

De bijna ex-schepen blijft bescheiden over de realisaties in de beleidsdomeinen die hij onder zijn hoede had. Die zijn volgens hem niet alleen zijn verdienste, maar van het schepencollege en bij uitbreiding van de volledige gemeenteraad. “Ik ben in 1994 in de politiek gerold op vraag van toenmalig burgemeester Gabriël Kindt”, vertelt Jos Goethals. “Gabriël kwam op een dag bij mij langs met de vraag of ik kandidaat op de toenmalige CVP-lijst wou zijn. Gabriël was op zoek naar een kandidaat uit de landbouw om zijn lijst te versterken.”

Derde keer goede keer

“Ik stuurde hem aanvankelijk wandelen en legde Gabriël uit dat er in Lichtervelde veel bekendere landbouwers dan ik waren. Ik had toen immers een heel beperkt sociaal leven in Lichtervelde. Zo speelde ik bijvoorbeeld toneel in Wijnendale en niet in Lichtervelde. Ik heb Gabriël toen een paar namen meegegeven, maar ik weet niet of hij daadwerkelijk bij die mensen langsgegaan is. Hij is nog een tweede keer vruchteloos bij mij komen aankloppen, maar bij de derde poging ben ik uiteindelijk overstag gegaan. Ik ben toen begonnen campagne voeren en werd meteen tot gemeenteraadslid verkozen. Ik kreeg 758 stemmen achter mijn naam.”

Jos zetelde 6 jaar als gemeenteraadslid en werd na de verkiezingen van 2000 schepen. “Ik heb daarin wat geluk gehad”, weet de schepen. “Op een zeker moment zijn er schepenen die stoppen. Je kan op een slecht moment in de raad stappen. Ik heb het geluk gehad dat er net op dat moment een plaats vrij kwam in het schepencollege.”

Jos Goethals nu en bij zijn eerste aanstelling als schepen, samen met zijn echtgenote Lut Logghe en kinderen Pieter, Charlotte en Jan. © KD

“Onder andere sport en senioren behoorden toen tot mijn bevoegdheden”, herinnert Jos zich. “Sport heb ik heel graag gedaan, alhoewel ik aanvankelijk weinig affiniteit met die bevoegdheid had. Ik had zelf nog wel aan sport gedaan, maar had er weinig voeling mee. Sport was indertijd dan ook niet belangrijk. Werken op de boerderij van mijn ouders gold toen als belangrijk.”

“Ik herinner me nog de dag dat ik afgestudeerd was als technisch ingenieur. ‘s Namiddags stond ik al onkruid te wieden tussen de cichorei. Ik kijk wel graag naar sport, maar in mijn beginperiode zullen sommigen wel gedacht hebben ‘Wat doet die boer hier op het sportplein?’. Het voordeel is wel dat je veel van mensen kan leren als je van een bepaald iets niet veel af weet.”

Senioren

“Sport deed ik graag, maar mijn favoriete bevoegdheid was toch senioren. Het was nog de tijd dat we aan huis gingen bij huwelijksjubilarissen. Ik ging vooraf bij de mensen langs om een en ander te bespreken en was steeds heel welkom. De mensen hadden ook altijd veel te vertellen. Het contact was steeds heel goed.”

“Dit is het juiste moment om te stoppen, ik wil kansen geven aan jongeren”

Nadat partijgenoot Gilbert Huyghe stopte werd Jos na acht jaar als schepen verantwoordelijk voor Openbare Werken, Openbaar Groen, Landbouw, Waterbeleid, Begraafplaatsen en Patrimonium, bevoegdheden die hij nog altijd in zijn portefeuille heeft. De maatregelen die genomen werden in de strijd tegen de wateroverlast in Lichtervelde noemt Jos zijn belangrijkste realisatie.

Overstromingen

“Al is een realisatie niet alleen mijn verdienste”, relativeert de schepen. “Een realisatie is van het schepencollege en bij uitbreiding van de gemeenteraad, van wie je de goedkeuring moet hebben om iets te realiseren. In de strijd tegen de wateroverlast – in 2005 en 2014 waren er serieuze overstromingen in Lichtervelde – was er onder andere de realisatie van het hemelwaterplan dat één van de eerste in de provincie was.”

“Het werk op het gebied van de wateroverlast is ondanks de genomen maatregelen evenwel nog niet af. Je zal me niet horen zeggen dat de wateroverlast opgelost is. Er wachten nog drie mogelijke realisaties op goedkeuring van de overheid. Een daarvan is het ontdubbelen van een stuk van de koker die door het centrum loopt.”

“Omdat het gerucht liep dat de koker gedeeltelijk verstopt was, ben ik ooit met hoofd van de technische dienst Joost Vanderhaeghe de koker helemaal doorgelopen en op bepaalde plaatsen doorgekropen. Hij bleek perfect vrij. Het studiebureau voor de kokerontdubbeling is al aangesteld, maar de realisatie zal niet meer voor mij zijn.”

Gemeenteraadslid

Jos stopt eind dit jaar definitief als schepen. “Ik kon gerust nog twee jaar doorgegaan zijn, maar dit is het juiste moment om te stoppen”, stelt Jos. “Ik ben 65 en dat is de leeftijd waarop de meeste mensen stoppen met werken. Ik ben dit jaar ook op pensioen gegaan als landbouwer. Het was het ideale moment om de kans te geven aan jongere mensen. Ik blijf nog twee jaar gemeenteraadslid en zal geen kandidaat zijn bij de volgende verkiezingen. Het is ook niet de bedoeling om nog aan politiek te doen, hoewel je eigenlijk nooit ‘nooit’ mag zeggen.”

