Joost Vanhaerents (55) leidt niet langer Raad voor Lokale Economie: “Tijd om de fakkel door te geven”

Begin februari 2014 werd Joost Vanhaerents als eerste niet-schepen voorzitter van de stedelijke Raad voor Lokale Economie. Nu, elf jaar later, zet hij een punt achter zijn functie. Bijna zeker zal hij opgevolgd worden door ondervoorzitter Carlos Depuydt. “Ik vind het tijd om de fakkel door te te geven”, zegt Joost. “Een nieuwe, frisse insteek is altijd welkom.”

Joost (55) woont met Siska Dezutter (bijna 55) in de Oude Gentweg. Ze hebben drie kinderen: Arthur (25), Henri (24) en Ann-Sophie (22). Joost runt de bekende carwash Bling-King en het bedrijvencentrum 3koningen. In zijn vrije tijd is hij penningmeester van Kiwanis Torhout-Houtland, zit in de raad van bestuur van de Scholengroep Sint-Rembert en helpt de Vanhaerents Art Collection beheren. Ook gaat hij graag fietsen en doet sinds kort aan golf.

Torhoutbon en awards

De Raad voor Lokale Economie werd op 4 maart 2008 opgericht met toenmalige schepen Servais Deroo als voorzitter en wijlen ambtenaar Geert Van Nieuwenhuyse als secretaris. Later volgde Kristof Audenaert (nu burgemeester en toen schepen) Servais Deroo aan het hoofd van de adviesraad op. Tot februari 2014, het moment waarop Joost Vanhaerents de leiding overnam. Die zit nu in het dagelijks bestuur samen met Carlos Depuydt, Hilde Declerck, Paul Warlop, Ruben Vandendriessche, Johan Handsaeme, Xavier Dereeper, Kaat Deknock, Ann Vanassche en Kristof Audenaert. Uit de Raad voor Lokale Economie zijn twee koepels ontstaan, met name Torhout Handelt (voor de lokale handels- en horecazaken) en Torhout Onderneemt (voor de lokale bedrijven).

“We zijn een orgaan waarvan de adviezen aan het stadsbestuur niet bindend zijn”, aldus Joost. “Maar wees gerust, doorgaans wordt er naar ons geluisterd. Het is zinloos om je voor een adviesraad in te zetten, als je straal genegeerd wordt. Dat is gelukkig niet het geval. Integendeel, voor heel wat grote dossiers met een link naar de lokale economie komen de burgemeester en schepenen raad aan ons vragen.”

“We hebben de voorbije elf jaar flink wat projecten in de steigers kunnen zetten. Een van de eerste zaken die er op ons voorstel is gekomen, is de Torhoutbon. Die is intussen uitstekend ingeburgerd. Hij is een aansporing om lokaal te shoppen. Aanvankelijk bestond de Torhoutbon enkel op papier, maar nu is hij al geruime tijd digitaal verkrijgbaar.”

“Ik beschouw de Raad voor Lokale Economie op de eerste plaats als een denktank. We hebben met het stadsbestuur van gedachten gewisseld over belangrijke dossiers zoals de stadskernvernieuwing, het eenrichtingsverkeer op de Markt en het parkeerbeleid. Telkens hebben we geprobeerd om het gezonde boerenverstand te laten zegevieren. Het doet plezier dat veel van onze ideeën gerealiseerd werden. Zo is er een stedelijke dienst Economie opgericht, werden Torhout Handelt en Torhout Onderneemt gelanceerd, worden tweejaarlijks de Torhout Awards uitgereikt, enzovoort.”

Hart zonder hartklep

Of er nog dingen anders en beter kunnen? “Natuurlijk! Ik vind het jammer dat het oud-stadhuis op de Markt geen levendigere functie krijgt. Maak er bijvoorbeeld een winkel met streekproducten van in combinatie met een horecazaak. En breng het huidige vrijetijdshuis onder in de villa ’s Gravenwinkel in de Fraeysstraat, wat veel beter zou zijn. Nu is de Markt het hart van Torhout, maar zonder echte hartklep.”

“Ook het domein Ravenhof zou extra beleving verdienen. De schuttersgilde Sint-Sebastiaan wil er graag haar staande wip inplanten en ik vind dat een goed idee. Zoiets brengt leven in de brouwerij. Het Museum Torhouts Aardewerk zou vanuit het Kasteel Ravenhof trouwens eveneens kunnen verhuizen naar de villa ’s Gravenwinkel. Ik hoop dat het stadsbestuur dat overweegt.”

Joost mag dan stoppen als voorzitter van de Raad voor Lokale Economie, hij blijft wel lid van het dagelijks bestuur. Voor zijn opvolging is er maar één kandidaat, met name Carlos Depuydt (58) van de gelijknamige apotheek op de Burg. Het is dus zo goed als zeker dat Carlos straks de nieuwe voorzitter van de raad wordt. (JS)