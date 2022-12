Jonge Zuid-West-Vlaamse politici nemen het op tegen Red Side Academy

Op initiatief van Vlaams Volksvertegenwoordiger Maxim Veys en Wevelgems schepen Kevin Defieuw nemen jonge politici uit de regio het in een voetbalwedstrijd op tegen de jongeren van Red Side Academy. De ‘Warmste Wedstrijd’ vindt plaats op 10 december in Wevelgem.

Heel wat initiatieven in het kader van de Warmste Week worden deze week voorgesteld, het ene al origineler dan het andere. Een mooi initiatief is de ‘Warmste Wedstrijd’, een voetbalwedstrijd tussen regionale politici en de jongeren van de Red Side Academy.

Hartverwarmend

“De Warmste Week heeft geen partijkaart”, zegt Wevelgems Schepen Kevin Defieuw (CD&V) die samen met Vlaams Volksvertegenwoordiger Maxim Veys (Vooruit) de aanzet gaf. “Een goed initiatief moet dan ook de gemeente- en partijgrenzen overstijgen. Het is alvast hartverwarmend dat zoveel collega’s meteen op de kar zijn gesprongen.”

Die collega’s komen uit de brede regio, uit verschillende partijen. Momenteel hebben al twaalf politici toegezegd: Wouter Allijns (schepen Kortrijk), Kevin Defieuw (schepen Wevelgem), Melissa Depraetere (federaal Volksvertegenwoordiger), Bram De Loof (schepen Kuurne), Lobke Maes (schepen Wevelgem), Daan Mostaert (schepen Lendelede), Sandra Platteau (schepen Avelgem), Bert Schelfhout (schepen Deerlijk), Bas Surmont (schepen Wevelgem), Kasper Vandecasteele (schepen Menen) en Maxim Veys (Vlaams Volksvertegenwoordiger).

De ploeg wordt vakkundig gecoacht door David Vandekerckhove (schepen Harelbeke).

Bindmiddel voetbal

De politici zullen het niet onder de markt hebben met de tegenstrever, de jongeren van Red Side Academy. Red Side Academy is een sociaal project waarin jongeren samengebracht worden door middel van voetbal. “Als sociaal-sportieve praktijk bereiken wij honderden jongeren in Zuid-West-Vlaanderen en daarbuiten”, zeggen Youssef en Younes El Haddaji van Red Side Academy. “We zijn gegroeid vanuit een straathoekwerkproject, gestart in 1984. We vinden de strijd tegen armoede heel belangrijk. Een match tegen politici zagen we meteen zitten, zo kunnen we kennismaken en tegelijk tonen hoe waardevol ons project is.”

“We zijn op het eerste gezicht een rijke regio in Vlaanderen”, aldus Maxim Veys. “Maar ook hier hebben steeds meer mensen het moeilijk. De strijd tegen armoede belangt ons dus allemaal aan en niet toevallig is kansarmoede het centraal thema van deze Warmste Week. Om armoede aan te pakken is samenwerking op zowel federaal, Vlaams als lokaal niveau noodzakelijk. Dat willen we ook symbolisch aantonen met ons initiatief: werk samen en maak het verschil.”

Iedere speler betaalde een bijdrage die integraal naar de Warmste Week gaat. Daarnaast kunnen toeschouwers een vrij bedrag overmaken. Gewezen profvoetballer en Rode Duivel Lorenzo Staelens zal de match in goede banen leiden.