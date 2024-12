Jong N-VA 1302 kiest nieuw bestuur met Victor Pattyn als voorzitter: “Unanieme vertrouwen doet deugd”

De jongerenafdeling van de N-VA voor Kortrijk, Harelbeke, Kuurne en Zwevegem, bekend als Jong N-VA 1302, heeft een nieuw bestuur verkozen. Victor Pattyn (25) werd unaniem gekozen tot voorzitter en volgt daarmee Mike Verslijpe op, die sinds december 2021 aan het roer stond. Het nieuwe bestuur bestaat verder uit Frits Dhaenens als secretaris en Shauny Bronders als penningmeester. Samen met tien bestuursleden zullen zij de komende twee jaar de afdeling leiden.

De verkiezing, die afgelopen zaterdag plaatsvond, stond open voor alle N-VA-leden jonger dan 31 jaar. Victor Pattyn, afkomstig uit Marke en recent verhuisd naar Kortrijk, werkt als parlementair medewerker en combineert dit met verdere studies. Als ervaren bestuurslid van Jong N-VA 1302 is hij bekend met de werking van de afdeling. “Ik ben vereerd om deze fantastische ploeg te mogen leiden,” zegt Victor. “Het unanieme vertrouwen doet deugd. Ik kijk er naar uit om activiteiten te organiseren en verder te groeien als jongerenafdeling. Het is belangrijk dat jongeren hun mening kunnen delen en zich niet alleen politiek, maar ook op een vriendschappelijke manier kunnen engageren.”

De vorige voorzitter, Mike Verslijpe, blijft actief binnen de werking van Jong N-VA 1302. Hij kijkt met trots terug op zijn periode als voorzitter en wenst Victor en het nieuwe bestuur veel succes.

Vernieuwing en continuïteit

Naast Victor, Frits en Shauny werden ook tien bestuursleden verkozen. Deze zijn, in alfabetische volgorde: Arthur Buckens, Alec Desmet, Tessa Feys, Laurens Goeminne, Frédéric Hénonin, Aman Nambiar, Célestine Vandeputte, Senne Vandezande, Mike Verslijpe en Jarno Wandels. Een nieuwe ondervoorzitter zal tijdens de eerstvolgende vergadering worden aangeduid.

Frits Dhaenens (30) neemt als secretaris de taken over van Anke Seynaeve, terwijl Shauny Bronders (25) de rol van penningmeester op zich neemt, in opvolging van Laurens Goeminne. Met deze wissel van functies wil de afdeling zorgen voor zowel vernieuwing als continuïteit binnen hun werking.