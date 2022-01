Johan Bossuyt (64) zwaait af na 9 jaar als schepen: “Ik ga niet ontkennen dat het afscheid me pijn doet”

Johan Bossuyt (64) is niet langer schepen in Kuurne. De voormalige leerkracht en schooldirecteur gaf op 1 januari zijn sjerp en bevoegdheden door aan N-VA-partijgenoot Bram Deloof. Na negen jaar in het schepencollege zwaait Johan dus af, maar dat doet hij niet zonder terug te blikken op wat was. “Dat de nieuwe school er effectief komt. Daar ben ik het meest trots op.”

Het regent pijpenstelen buiten, maar eens binnen bij Johan Bossuyt is het aangenaam vertoeven. Het is niet langer schepen Bossuyt en dat voor het eerst in zijn politieke carrière. Negen jaar nadat hij als nieuwkomer in de Kuurnse politiek de eed aflegde, zwaait hij nu af. Met gemengde gevoelens, zo geeft hij toe. “De afspraken zijn wat ze zijn, maar ik had heel graag alles wat we hebben voorbereid ook als schepen mee gerealiseerd. Dus ja, het afscheid is wel dubbel. Ik ga niet ontkennen dat het me pijn doet.”

De schepenwissel stond gepland bij de start van de bestuursperiode, maar zo’n moment komt nooit echt gelegen?

“Dat klopt… Ik zeg het, voor mij is het zeker dubbel. Intern is het anders gelopen dan ik had verwacht of had gehoopt. Ik had er heel graag nog die drie jaar aan toegevoegd.”

Je bent pas in 2012 in de politiek gerold, toen je voor het eerst op een lijst stond. Waarom heb je zo lang gewacht?

“Ik was altijd heel actief in het verenigingsleven in Kuurne, als voorzitter van de Joggingclub, bij het Braderiecomité en het gemeentelijk feestcomité, in de sportraad… Maar zolang ik lesgaf in het gemeentelijk onderwijs of directeur was, kon ik me niet politiek engageren. Toen ik bij de koepelorganisatie OVSG ging werken, kon het wel.”

Achteraf bekeken had ik veel eerder in de politiek moeten stappen

“Vrij onverwacht kwam alles in een stroomversnelling. Ik kreeg plots de kans om lijsttrekker te worden voor N-VA, die toen voor het eerst alleen een lijst vormde. Mede dankzij de boost voor de hele partij nationaal zetten we met vijf zetels meteen een goed resultaat neer. Net toen was er ook de wissel van meerderheid: voor ons was dat een uitstekende kans om ook mee te besturen en een nieuwe wind door Kuurne te laten waaien. Een switch naar een nieuw, ambitieuzer en gedurfder beleid. Ik ben trots op wat we sindsdien hebben kunnen realiseren. Die negen jaar in de politiek zijn heel mooi geweest, net omdat ik me altijd heb gejeund. Je kan op lokaal niveau écht dingen mogelijk maken. Achteraf bekeken had ik het veel eerder moeten doen.”

Welke verwezenlijking vind je de mooiste?

“Ze moet nog gebouwd worden, maar het feit dat de nieuwe gemeentelijke school op de steentjesparking aan de Kattestraat er effectief komt. Daar ben ik het meest trots op. Nieuw bouwen om wat oud en versleten is, te vervangen. Zeker in combinatie met een grote, nieuwe, broodnodige sporthal is dit een unieke kans. We willen de 13 hectare op en rond de renbaan meer gebruiken voor de Kuurnenaar. Met die school die in het schooljaar 2023-2024 moet openen, maar ook met het nieuwe bikepark straks maken we die ambitie waar. We pakken de site in zijn geheel aan.”

“Een tweede belangrijke is voor mij ook de centrumvernieuwing die is gestart. De keuze die we daar maken, is een heel moedige. Je zal lang mogen zoeken in de regio om zo’n mooi, vooruitstrevend, toegankelijk, groen, levendig centrum te vinden. We hebben het daar ook uitstekend aangepakt naar onze handelaars toe. Er waren wat zorgen, maar iedereen is nu mee met het verhaal.”

Het schepencollege ziet er met drie nieuwe gezichten heel anders uit dan in het begin. Heb je tips voor de nieuwkomers?

“Ik hoef Annelies, Els of Willem geen tips te geven. (glimlacht) Het is aan hen nu. Het is een ander college en de meeste zaken zijn al beslist, maar het belangrijkste is dat ze samen blijven werken. Als elk enkel voor zichzelf kijkt, raak je niet vooruit. Nog meer dan in de eerste zes jaar hing ons schepencollege deze bestuursperiode goed aan elkaar, daar ligt de kracht van dit bestuur, denk ik. We zijn nóg krachtiger, we konden voortzetten waar we aan begonnen waren. De kiezer heeft ons in 2018 ook beloond en dat gaf wel rust en zelfvertrouwen. Zowat iedereen die je spreekt, geeft aan graag in Kuurne te wonen en te leven. Een teken dat we op de goede weg zijn.”

Was je niet graag zelf ook burgemeester geweest?

“Eigenlijk wel, ja. Ik ga dat ook niet verstoppen. Maar de cijfers zijn wat we ze zijn, je moet het doen met het aantal zetels en stemmen dat je krijgt. Ik heb nergens spijt van, dat zeker niet. Ik zeg het: ik heb me als schepen kunnen uitleven en ben dankbaar voor die negen jaar.”

En nu? Waar komt er nu meer tijd voor vrij?

“Thuis, hé. (lacht) Neen, ik zetel nog in de gemeenteraad, ik heb nog mijn verenigingen, ik wil ook wat meer helpen met mijn vrouw in haar zaak en ik zou graag wat meer sporten. En ik volg muziekschool, accordeon. Ik heb genoeg te doen, ik blijf bezig.”

Johan Bossuyt (64) woont in de Weidenstraat samen met zijn echtgenote Paulette Van Wonterghem. Hij is vader van Sofie (36) en Mathieu (34) en heeft twee klein- en twee pluskleinkinderen. Johan werkte 21 jaar als onderwijzer en 6 jaar als directeur in de Centrumschool in Kuurne, vooraleer hij aan de slag ging als pedagogisch adviseur bij koepelvereniging OVSG, de Onderwijsvereniging van Steden en Gemeenten. In 2012 werd hij lijsttrekker voor N-VA, om op 1 januari 2013 de eed af te leggen als eerste schepen in een coalitie met CD&V en SP.A/Groen. Die meerderheid bleef aan zet na 2018, maar bij de coalitievorming werd wel een schepenwissel na drie jaar vastgelegd. Johan had in de voorbije negen jaar onder meer onderwijs, lokale economie en feestelijkheden als bevoegdheden.