Joachim Coens trekt als lijsttrekker van CD&V PLUS naar de verkiezingen in Damme

Zoals verwacht trekt burgemeester Joachim Coens bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober volgend jaar opnieuw als lijsttrekker van een hoofdzakelijk christendemocratische lijst naar de kiezer. “De PLUS in onze verruimde lijst staat voor Positief Lokaal Unieke Samenwerking”, zegt Coens. En het blauw in het logo is niet het blauw van Open VLD, werd benadrukt.

Het CD&V+ partijbestuur vond het een tweetal weken geleden nog wat vroeg, toen we peilden naar de plannen voor de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2024. Maar nu blijken onze inschattingen en verwachtingen toch bewaarheid te worden. Burgemeester Joachim Coens (57) trekt als lijsttrekker van CD&V PLUS naar de gemeenteraadsverkiezingen. Helemaal niets nieuws onder de zon in vergelijking met de verkiezingen van 2018, zien we je denken, maar er zijn een aantal verschillen.

“Toen trokken we nog naar de kiezer onder de noemer CD&V+, waarbij de ’+’ stond voor een aantal verruimingskandidaten (vooral liberaal georiënteerd, red.) op de lijst”, zegt Coens. “Nu trekken we naar de kiezer als CD&V PLUS, en dit is nu echt een eenheid waar de volledige lijst en dus alle kandidaten zich bij inschrijven. PLUS staat voor Positief Lokaal Unieke Samenwerking. De kandidaten willen een positief project uitschrijven voor Damme, waarbij we weten dat niet alles kan, maar positief kijken naar wat wel mogelijk en nodig is voor de mensen van Damme. Het is een lokale lijst met een lokaal project. Damme is immers uniek en dat willen we behouden en versterken, zoals ingezet met CittaSlow. En ten slotte gaat Damme voor samenwerking met elke inwoner en met alle mogelijke partners om nog meer te realiseren.”

Donkerblauw

De uitgebreide CD&V+ fractie duidde burgemeester Joachim Coens aan om de lijst te trekken. Het logo bestaat uit CD&V in de vertrouwde kleur oranje en PLUS in een donkerblauwe kleur. Opmerkelijk is dat Hendrik Demol, sinds jaar en dag de liberale voorman in Damme, bij de presentatie benadrukte dat daarin niet het blauw van Open VLD moet gezien worden. “Het gaat om een esthetische keuze, en het oranje staat voor de zon en het blauw voor de zee”, klinkt het. Bij de verkiezingen in 2018 met de CD&V+ lijst werden de liberale ’+ kandidaten’ wél duidelijker uitgespeeld.