Jo Tijtgat (CD&V) is als schepen terug van weggeweest: “Samenwerking en transparantie centraal”

Jo Tijtgat (CD&V) is tijdens deze legislatuur als derde schepen bevoegd voor openbare werken, mobiliteit, waterbeheersing, groenbeheer, parken en plantsoenen, nette gemeente en sport. “Ik wil vooral veel luisteren naar wat er onder de bevolking leeft. Mensen zijn vooral tevreden als ze effectief gehoord worden. Samenwerking, participatie en transparantie zijn daarbij van primordiaal belang,” klinkt hij vastberaden.

Jo Tijtgat (48) is de enige zoon van Honoré Tijtgat en Mieke Callewaert uit de Paanderstraat. Hij is de vader van Laure (21) en Marthe (19), vriend van Adinda Verstraete en woont in de Kortrijkse Heerweg. Jo heeft een A2-diploma elektriciteit op zak en een verantwoordelijke functie bij het erkend controleorganisme ACEG. “Ik kom niet uit een agrarisch milieu maar heb altijd een nauwe band gehad met de landbouwersgroep”, start Jo zijn verhaal.

“Ik wil vooral veel luisteren naar wat er onder de bevolking leeft”

“Op mijn vijftiende ben ik lid geworden van de KLJ-afdeling in Deerlijk . Ik was enkele jaren hoofdleider van deze enthousiaste jongerenbeweging en stond verscheidene keren op de planken met de toneelgroep. Via de KLJ, die enkele jaren geleden de handdoek gooide en ophield te bestaan, ben ik in de gemeentelijke jeugdraad beland. Ik stond er zelfs aan de wieg van Jeugdradar, het toenmalige informatieblad van de jeugdraad.”

Overgrootvader

“De echte stap naar de politiek lag eigenlijk wat voor de hand. Het zat misschien ook wat in de familie, want de broer van mijn overgrootvader, Cyriel Tijtgat, was in de jaren twintig burgemeester van Oeselgem. De uiteindelijke stap is er gekomen op vraag van oud-burgemeester Roger Terryn en uittredend burgemeester Claude Croes. Ik volgde de gemeentepolitiek van op afstand en zij vroegen me in 2000 of ik me voor de landbouwfractie kandidaat wilde stellen. Zonder specifieke propaganda, maar met veel persoonlijk contact haalde ik 635 voorkeurstemmen op de toenmalige CVP-lijst. Dat was ruimschoots voldoende voor een zitje in de gemeenteraad.”

“Tijdens de legislatuur 2000-2006 heb ik goed uit mijn doppen gekeken en bepaalde dossiers met extra aandacht gevolgd. Ik mocht bij de voorbereiding van de verkiezingen in 2006 de steun ervaren van heel wat mensen en die positieve trend weerspiegelde zich ook in het stemhokje. Met 907 voorkeurstemmen werden mijn stoutste verwachtingen overtroffen. Ik behaalde de derde meeste stemmen van alle Deerlijkse kandidaten en werd schepen van Openbare Werken, Patrimonium, Waterbeheersing, Archief, Musea en Toerisme.”

Aangename verrassing

“Ook in de periode 2012-2018 was ik schepen. Na de verkiezingen in oktober 2018 gingen we met CD&V een coalitie aan met Open VLD en raakte ik mijn schepenzetel kwijt. Dat was een schok voor mij en ik ben er enkele maanden niet goed van geweest. Ik werd wel voorzitter van de gemeenteraad. Tijdens de jongste verkiezingen was het koffiedik kijken wat de gevolgen zouden zijn van de afschaffing van de dienstplicht. 65 procent van de Deerlijknaren bracht zijn stem uit en met CD&V heroverden we met 14 van de 23 zetels de absolute meerderheid.”

”Dat was een verrassing, maar wel een aangename. Ik werd weer schepen. Ook dat is niet alledaags, want eens schepen af, kom je maar zelden terug… Ik wil er weer voluit voor gaan. Veel luisteren naar de mensen. Het is absoluut noodzakelijk om alle bevolkingsgroepen te betrekken en dat kan door helder te communiceren. Participatie en transparantie in het beleid zijn erg belangrijk.”

“Wat de grote uitdagingen van mijn bevoegdheden zijn?. Op vlak van sport wil ik in nauwe samenwerking met de kernraad sport luisteren naar de behoeften van de sportverenigingen: kunstgrasvelden voor voetbalclub Deerlijk Sport en op termijn een nieuwe sporthal, die we nu dringend moeten ‘opkalefateren’ om verdere waterinsijpeling te vermijden. Op het vlak van openbare werken hoop ik dat we allemaal zullen tevreden zijn over de herinrichting van het drukke verkeersknooppunt Belgiek en de Vichtesteenweg, die rond het komende bouwverlof zou moeten afgerond zijn.”

Mobiliteit is hangijzer

“Mobiliteit is ongetwijfeld het hete hangijzer. De verkeerssituatie in het centrum is geen eenvoudige zaak. Zo zijn de meningen verdeeld over de rijrichting in de Nieuwstraat. Je kan ook nooit voor iedereen goed doen… Nu heeft het geen zin om ingrijpende wijzigingen door te voeren. Pas enkele maanden na de heropening van het kruispunt Belgiek zullen we concreet zicht krijgen op de situatie in het centrum en kunnen er verdere stappen worden genomen op het vlak van circulatie.”