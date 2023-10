Jens Ballière nieuwe schepen van Welzijn en Jeugd Oudenburg: “Dit is een hele eer”

Nadat Romina Vanhooren wellicht begin november de eed heeft afgelegd als nieuwe burgemeester, wordt haar partijgenoot Jens Ballière schepen. Hij neemt haar bevoegdheden over. Dat zijn welzijn, jeugd, markten, kermissen, armoedebestrijding, gezin, seniorenbeleid en derde leeftijd, sociale economie, volksgezondheid en woonbeleid. “Dit is voor mij een hele eer”, zegt Jens.

Jens Ballière (33) woont samen met zijn partner Charlotte Demaree, uitbater van Bar Trottoir. Hij is van opleiding licentiaat geschiedenis en werkt als ondersteuner in Dominiek Savio in Gits. Pas sedert 2018 is de toekomstige schepen politiek actief. “Maar ik heb niet getwijfeld toen ik gevraagd werd als schepen. Het is natuurlijk spannend. Ik zal me inzetten om te helpen afwerken wat Anthony en Romina in de voorbije vijf jaar al hebben verwezenlijkt. Daarom ben ik van plan om mijn job in het onderwijs om te zetten in een parttime zodat ik tijd heb om kennis te maken met alle diensten”, besluit Jens Balliere. (LIN)