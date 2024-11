Jean-Marie Callewaert moet afscheid nemen vanschepenmandaat: “Ik deed het met hart en ziel”

Jean-Marie Callewaert was de sleutelfiguur bij de machtsgreep van Team Nieuw Bestuur in 2021. Het leverde hem als enige SP.A/Vooruit-verkozene een mooie schepenportefeuille op, waarmee hij gretig zijn stempel drukte. “Het meest trots ben ik op het feit dat we na jaren van besluiteloosheid bij het vorig bestuur de schoolomgevingen konden veiliger maken met het invoeren van de fietsstraten.”

Toen het niet boterde in de CD&V/N-VA-coalitie trokken zowel Lieven Vanbelleghem (CD&V) als Dominique Cool (N-VA) aan de arm van enige Vooruit-verkozene Jean-Marie Callewaert. Callewaert koos uiteindelijk voor Cool. “In het verleden was ik al een paar keer kandidaat geweest om schepen te worden, maar dat werd me door de neus geboord door CD&V”, vertelt Jean-Marie Callewaert. “Ook tijdens de gesprekken in 2021 voelde ik achterdocht en wantrouwen. De keuze was dan ook niet zo moeilijk.”

Als beloning kreeg hij zijn favoriete bevoegdheden. “Sinds de verkiezingen van 2000 ben ononderbroken lid geweest van de commissie openbare werken en mobiliteit. Met een verleden in sportverenigingen lag ook de bevoegdheid sport en recreatie me na aan het hart. Ik was dan ook uiterst tevreden met de bevoegdheden Openbare Werken, Mobiliteit, Sport & Recreatie, Groendienst, Nutsvoorzieningen en Begraafplaatsen. Op voorstel van burgemeester Cool werd er met alle leden van het college een beurtrol opgezet om huwelijken te voltrekken. De huwelijken die ik van al die koppels mocht voltrekken, blijven me altijd bij.”

Wederzijds respect

Na bijna 21 jaar in de gemeentepolitiek was de taak van schepen hem niet onbekend. “Als pas gepensioneerde had ik alle tijd om me voluit in te zetten voor die taak, die ik dan ook met hart en ziel deed. Binnen het college was het vertrouwen groot en het respect wederzijds. Al snel smeedde de burgemeester het college tot een vriendengroep. Bij discussie- of breekpunten werd er in nauw overleg naar een consensus gezocht.”

“Meest trots ben ik op het invoeren van de fietsstraten”

Eén van Callewaerts breekpunten bij de coalitievorming was de hoge algemene gemeentebelastingen. “Die verlaagden we van 150 euro naar 120 euro voor gezinnen. Voor een éénoudergezin werd het bedrag gehalveerd en een alleenstaande betaalt op vandaag nog 60 in plaats van 75 euro”, schetst Callewaert zijn belangrijkste realisaties. “Met de aankoop van een veegmachine konden we efficiënter zorgen voor een nettere gemeente. Ik kijk ook met voldoening terug op de aanleg van het kunstgrasterrein voor het voetbal en een nieuw beachvolleybalterrein. Maar het meest trots ben ik op het feit dat we na jaren van besluiteloosheid bij het vorig bestuur de schoolomgevingen konden veiliger maken met het invoeren van de fietsstraten.”

Dat Team Nieuw Bestuur de verkiezingen verloor, kwam als een donderslag bij heldere hemel. “Vaak hoorden we dat we goed bezig waren en zorgden voor een frisse wind binnen het beleid. Jullie krant blokletterde nog enkele weken vooraf dat de nieuwe coalitie veel had goedgemaakt. Maar verkiezingen zijn nu eenmaal niet te voorspellen, blijkt nog maar eens. Bij heel wat kiezers was de motie van wantrouwen blijkbaar nog niet verteerd, maar de eerste drie jaar van de legislatuur vond ik een beschamende vertoning. Geen daadkracht en een gebrek aan vertrouwen werkte verlammend voor het beleid. Achteraf bekeken was het een zegen voor de gemeente dat er na drie jaar een nieuwe ploeg aan zet kwam. Ik denk ook dat de afgeschafte opkomstplicht nadelig was voor ons.”

Argusogen

Maar Jean-Marie Callewaert is niet van plan om de handdoek in de ring te gooien. “Ik zal zeker mijn mandaat opnemen. Ruim vier van de tien kiezers hebben voor Team Nieuw Bestuur gekozen en die mensen rekenen op ons om hen in de gemeenteraad te vertegenwoordigen. We zullen klaar zijn om de nieuwe beleidsploeg vanop de oppositiebanken het vuur aan de schenen te leggen. Er zijn heel wat dossiers door Team Nieuw Bestuur opgestart die we met argusogen gaan opvolgen”, besluit Jean-Marie Callewaert.