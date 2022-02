Janna Rommel-Opstaele krijgt postuum eerherstel

Negen maanden nadat voormalig burgemeester Janna Rommel-Opstaele (64) stierf, lijkt het er op dat ze postuum eerherstel krijgt. Ze werd namelijk verdacht van fraude en corruptie bij de aanbesteding van het nieuwe casino in Middelkerke. Maar bijna vijf jaar na de start van het onderzoek stelt het parket nu dat daar volgens hen geen sprake van is. “Mijn vrouw is ziek geworden door al die leugens”, zegt weduwnaar Willy Rommel (65).

Officieel werd hij nog niet op de hoogte gebracht. Maar ondertussen weet hij wel dat het parket van Brugge zijn vrouw niet voor de rechtbank zou willen brengen. Áls ze nog had geleefd tenminste, want Janna Rommel-Opstaele stierf in april vorig jaar op 64-jarige leeftijd aan een agressieve ziekte. En dus gaat het officieel om een “verval van strafvordering” tegen de ex-burgemeester van Middelkerke. Al laat het parket wel tussen de lijnen verstaan dat ook tegen haar geen voldoende bezwaren zijn om van fraude, belangenvermenging of corruptie te spreken. “Ik heb altijd in de onschuld van mijn vrouw geloofd”, zegt weduwnaar Willy Rommel (65). “Maar als iemand je vijf keer een sjoemelaar noemt, dan gaan mensen dat op den duur geloven. Ik durf zeggen dat mijn vrouw ziek geworden is van de leugens die over haar verteld werden.”

De zaak start in 2016 als het schepencollege van Middelkerke de aanbesteding van het nieuwe casino toekent aan bouwondernemer Willemen en Napoleon Games. Volgens de oppositie – toen nog aangevuurd door huidig burgemeester Jean-Marie Dedecker – gebeurde dat niet op een correcte manier. Hij stapte in november 2016 naar de onderzoeksrechter en diende een klacht met burgerlijke partijstelling in. Het gevolg was een huiszoeking op 27 juni 2017. In het gemeentehuis én bij toenmalig burgemeester Janna Rommel-Opstaele thuis. “In 2019 volgde er trouwens nog een bij ons thuis”, vertelt Willy. “Dan staan ze hier in alle vroegte voor de deur en mag je nergens meer aankomen. Heel vernederend eigenlijk.”

Andere schepenen

De speurders richtten hun pijlen niet enkel op Janna Rommel-Opstaele. Ook eerste schepen Liliane Pylyser-Dewulf (CD&V) en schepen Michel Landuyt (Open VLD) van de kustgemeente kwamen in het oog van de storm terecht. Maar bijna vijf jaar na die huiszoekingen heeft het gerecht het onderzoek nu afgesloten. Het parket zal op 16 maart aan de raadkamer vragen om die laatste twee personen buiten vervolging te laten stellen. Het is die raadkamer die finaal zal beslissen of er al dan niet een rechtszaak van zal komen.

Willy Rommel vindt het vooral spijtig dat zijn vrouw niet meer van haar eerherstel kan genieten. “Ze is gestorven met de stempel van verdachte”, zegt hij. “En ik weet hoe hard ze van die beschuldigingen heeft afgezien. Ze was kerngezond en nooit ziek. Toen ze hoorde dat ze verdacht werd, was ze daar echt niet goed van. Ze is echt ziek geworden door die leugens. Drie jaar lang hebben we afgezien. Door die zaak en door haar ziekte. Ik probeerde me dat onderzoek niet teveel aan te trekken. Maar ik zag hoe het op haar woog Op 26 maart – een maand voor haar dood – is ze zichzelf nog in Brugge gaan verdedigen. Ze stond er op om dat samen met haar advocaat te doen. Een maand later is ze gestorven.”

Willy is tevreden met de huidige juridische wending. Maar die maakt hem tegelijkertijd ook kwaad. Een goed woord kan hij dan ook niet kwijt over Jean-Marie Dedecker. “Hij heeft haar psychisch vernederd. Nu blijkt inderdaad dat zijn klacht uit de lucht gegrepen is. En dat maakt me eigenlijk nóg kwader. Onterecht beschuldigd worden is heel moeilijk om te dragen. En ik heb gezien welke impact dat op mijn vrouw heeft gehad. Ik probeer echt om me er niet meer druk in te maken en de politiek nu te negeren.” (TL)