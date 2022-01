‘Jabbeke geeft je ruimte’, maar ook aan de jeugd?

‘Jabbeke geeft je ruimte’ is de gemeentelijke slogan, maar de vraag is of dit ook zo is voor de jeugd. Jabbeke kent wel sterke jeugdbewegingen, geen vuiltje aan de lucht voor wie hier aansluiting vindt. Maar wat met de niet-georganiseerde jeugd? Schepen van Jeugd Claudia Coudeville en Groen-gemeenteraadslid Peter-Jan Hallemeersch verschillen hierover duidelijk van mening.

“Het totaal diverse bestaande aanbod biedt voor elk wat wils”, meent schepen Claudia Coudeville. “Bij de kinderopvang voor de allerkleinsten voorziet de privémarkt te weinig en ‘ons’ aantal dagmoeders slinkt.”

“Maar elke jeugdbeweging beschikt over een goede accommodatie: er is heel wat, vaak groene speelruimte in alle deelgemeenten. Skate-infrastructuur in Jabbeke en in Varsenare, een beleefpad aan het Vloethemveld en een groene speelruimte in Varsenare zijn op komst. Er is schooltheater, deeltijds kunstonderwijs, film op woensdagnamiddag… Er gebeurt dus heel wat voor de jeugd en dat zal ook nog verder ontwikkelen. Een gemeente dient constant de algemene noden af te toetsen.”

Letterlijk in de kou

“Sinds 2009, toen jeugdhuis Utopia de deuren sloot, is er nog maar weinig sprake van een behoorlijk jeugdbeleid”, meent Peter-Jan Hallemeersch (Groen). “Er is louter ondersteuning van de jeugdbewegingen. Die ondersteuning is voldoende, maar ook daar werd tijdens deze legislatuur al besloten om de ondersteuning te beperken inzake kampvervoer. De niet-georganiseerde jeugd blijft letterlijk in de kou staan. De functie van jeugdconsulent werd doorheen de jaren uitgehold, ook bij de recente jeugdconsulent die vele andere taken op zich moet nemen. Een zeldzaam lichtpuntje is de geplande nieuwe skate-infrastructuur.”

“We pleiten er al zeer lang voor om een nieuw jeugdhuis te openen. Als je het jeugdbeleid vergelijkt met de ons omringende gemeenten, kan je enkel stellen dat in Jabbeke de jeugd de laagste prioriteit heeft.”

(PA)